Sergio Agüero. Qué dijo el Kun en su despedida de Manchester City y la emoción de Pep Guardiola al hablar del argentino

Su último partido en el Etihad Stadium se dio de manera soñada. Sergio Agüero anotó dos goles en la goleada 5 a 0 de Manchester City ante Everton en la última fecha de la Premier League de la que ya se había consagrado campeón el equipo de Pep. Luego del partido y de los festejos con todos sus compañeros, el Kun habló, se mostró feliz y también contó cómo fue su salida del equipo y lo que habló con el entrenador.

“Esto es algo increíble, terminar de esta manera no lo esperaba, estoy muy feliz”, comenzó diciendo el delantero argentino, luego del partido en el que fue una de las figuras y viniendo desde el banco. Además, agregó: “Me siento muy feliz porque no es fácil estar 10 años sobre todo en el fútbol inglés, un fútbol muy complicado, y todo lo que hice por el club, por eso me siento muy contento”.

Por último, en relación a cómo fueron sus últimos momentos en el equipo, expresó: “Podría haber hecho más, pero son cosas de la vida. Mejor que nada es terminar de esta manera”.

El Kun y su charla con Guardiola sobre su despedida: "Se habló. Siempre le tuve mucho respeto desde que llegó y a veces me tocó jugar y a veces no", señaló mano a mano con @askomartin. pic.twitter.com/1b8GtPTVBA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2021

Al ser consultado por su salida y por si fue consensuada con la dirigencia y el entrenador, dejó en claro cómo fue todo: “Todo se habló antes. Como siempre digo, las decisiones las toma Pep. Desde que él llegó le tengo mucho respeto. Siempre intenté ayudar al equipo, a veces me tocó jugar, a veces no; uno siempre quiere jugar, pero bueno, este año tuve la lesión y cuando mejor estaba me agarró Covid”. Sobre lo que puede venir en cuanto a su futuro, cerró la entrevista manifestando: “Fue un año complicado, son cosas que pasan, estoy bien físicamente y espero seguir dando lo mejor”.

Sergio Agüero saluda a los fanáticos que regresaron al Etihad Stadium tras más de un año Getty - PA Images

También se acordó de la situación por la que pasa Argentina y dejó un mensaje: “No está fácil. Les mando un abrazo a todos, que estén juntos, que tengan paciencia, a veces nos gustaría decidir por uno mismo, pero a veces tenemos que ceder y escuchar lo que nos dicen”.

Por último, ante el medio Sky Sports de Inglaterra fue consultado por si los goles convertidos este domingo fueron un mensaje para el entrenador de cara a la final de la Champions League ante Chelsea. Durante los últimos días se habló de que no sería convocado para disputar la gran final en Portugal. Con la frescura que lo caracteriza, Agüero respondió: “Ojalá”.

La emoción de Pep Guardiola

Durante la celebración del campeón también habló el líder de este grupo que el próximo sábado buscará cerrar esta temporada con la conquista de la Champions League. Pep Guardiola se refirió a Sergio Agüero y no pudo ocultar su emoción al hablar del argentino.

🗣 "He's a special person for us." 💙



Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City pic.twitter.com/LoKM9wMJAR — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Sin poder contener sus lágrimas, el entrenador español dejó una frase de lo que significó Agüero para él durante los seis años que compartieron en el City: “Lo queremos mucho, es una persona especial para todos nosotros. Me ayudó muchísimo. Hay varios jugadores que descubrieron su corazón, como David Silva, pero tendremos su legado. Sergio demostró hoy sus cualidades en 20 minutos No podemos reemplazarlo, no podemos”, cerró Pep. El futuro atacante de Barcelona es también el máximo goleador de Inglaterra vistiendo una misma camiseta con 185 tantos, dos más que el emblemático Wayne Rooney en Manchester United.

LA NACION