Uruguay vs. Arabia Saudita, en vivo por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

El Loco afronta su tercera experiencia mundialista y busca reivindicarse de la eliminación en la etapa de grupos que sufrió con la selección argentina en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión cosechó cuatro puntos con la Albiceleste, producto de un triunfo ante Nigeria, una derrota frente a Inglaterra y un empate contra Suecia en la última fecha. Dirigió a Chile en Sudáfrica 2010, y fue eliminado en los octavos de final.