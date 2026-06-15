Uruguay vs. Arabia Saudita, en vivo por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido
El equipo de Bielsa se enfrenta con el conjunto asiático por la primera fecha del Grupo H
La misma tónica
Luego de la pausa de hidratación, el desarrollo sigue con la misma tónica. Uruguay ataca, Arabia Saudita responde, pero sin demasiado ruido. No aparece Valverde.
Sin vértigo
Uruguay avanza, pero lejos del vértigo de otros tiempos que solía imprimir en sus equipos el Loco. Ataca a paso lento, cansino.
Etapa de estudio
Uruguay captura la pelota, pero avanza con calma, tranquilidad. Arabia Saudita juega con la última línea de cuatro adelantada. Un bombazo de Araujo es controlado por el arquero Mohammed Al Owais.
Empieza el partido
Uruguay juega con Arabia Saudita, en Miami. En el primer encuentro del grupo, España empató sin goles con Cabo Verde.
Muslera, histórico
Fernando Muslera, de 40 años, va a ser titular. El arquero de Estudiantes se va a convertir en el primer jugador uruguayo en ser parte de cinco Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, este de 2026.
El peor pasado
Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan a esta Copa del Mundo con el objetivo de mejorar la campaña de Qatar 2022, certamen en el que la Celeste, con Diego Alonso como entrenador, quedó eliminado en la fase de grupos.
Arabia Saudita, confirmado
El equipo titular de Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri y Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr y Andullah Alkhaibari; Salem Al Dawsari y Feras Al Braikan.
𝙒𝙞𝙩𝙝 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙪𝙧𝙥𝙤𝙨𝙚 📋— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 15, 2026
Our line-up to face Uruguay 🇸🇦🆚🇺🇾#FIFAWorldCup | #GreenFalcons pic.twitter.com/JcQqYGVEgn
Los once de Uruguay
El equipo del Loco Bielsa en el debut: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araujo; Darwin Núñez y Federico Viñas.
Confirmado el equipo para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ✍🏼 pic.twitter.com/4FVW0W9eNM— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 15, 2026
El tercer Mundial
El Loco afronta su tercera experiencia mundialista y busca reivindicarse de la eliminación en la etapa de grupos que sufrió con la selección argentina en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión cosechó cuatro puntos con la Albiceleste, producto de un triunfo ante Nigeria, una derrota frente a Inglaterra y un empate contra Suecia en la última fecha. Dirigió a Chile en Sudáfrica 2010, y fue eliminado en los octavos de final.
El Loco, a los 70
La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, en su primer Mundial, a los 70 años, tiene la obligación de ganar sus dos primeros partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde. Este objetivo resulta vital para llegar a la última jornada con chances concretas de arrebatarle el primer puesto de la zona a España, el máximo candidato del grupo, que empató sorpresivamente con los africanos sin goles.
Permitido soñar 💭 pic.twitter.com/oEu1IWBVaS— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 15, 2026
Un mal recuerdo
El seleccionado árabe quiere repetir el batacazo que dio en la primera jornada del Mundial Qatar 2022, cuando derrotó a la selección argentina por 2 a 1. Además, busca superar la etapa de grupos, una instancia a la que únicamente llegó en Estados Unidos 1994, cuando perdió en los octavos de final contra Suecia. Desde aquella edición, participó en cinco Copas del Mundo y siempre se despidió en la primera rueda.
Bienvenidos al partido en vivo
Uruguay y Arabia Saudita juegan este lunes por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Se puede ver en vivo a través de Telefé, TyC Sports, DSports, el canal 109 de Flow, y las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. Todo lo que pase, minuto a minuto.
Seguí leyendo
¿Un Mundial para quiénes? El campeonato de las contradicciones, con los 48 equipos participantes y millones de exclusiones
El más googleado de Brasil. Quién es el 9 que se recuperó de una tragedia y pasó de peón de albañil a ser la apuesta de Ancelotti
De aquel jugador a este DT. La vida circular del belga que vuelve al Azteca 40 años después para vivir la misma historia
- 1
La vieja guardia de la selección que sostiene al grupo en la cuenta regresiva hacia el Mundial
- 2
Mundial 2026: Irán llegó a Los Ángeles en medio de la expectativa por la paz, pero con protestas y amenazas ante su debut
- 3
A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia
- 4
La desafiante frase del presidente de Marruecos contra Lamine Yamal