Sergio Batista, símbolo de la selección, en LA NACION: “Todos quieren ganarle al campeón del mundo”

Sergio Batista, campeón del mundo en México ‘86 y entrenador de la selección argentina entre noviembre de 2010 y julio de 2011, visitó el estudio de LA NACION y compartió su experiencia rumbo a la Copa del Mundo. “Es un equipo que no se cae, no se relaja. Está en condiciones de salir campeón del mundo otra vez. Mentalmente está muy bien. El único problema, que tienen todos, es un tema con los lesionados”, sostuvo Checho en una charla para la emisión de streaming.

“Hay que tenerles respeto a España, Francia, a Argentina. Y con otros hay que tener cuidado, pero no suelen llegar, como Portugal, Bélgica... Eso sí: tienen muy buenos jugadores”, sostuvo Batista, que se desempeñó dirigió a la selección que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Pekín 2008.

La charla incluyó un repaso a la final de México '86, en la que Batista (de barba) vivió lo máximo en el fútbol. Captura

Falta poco para el Mundial, al que se va a vivir en pleno en LA NACION y @canchallena. Ignacio Fusco y Milagros Bulos van a ofrecer lo previo, el análisis, las historias y el minuto a minuto de la Copa del Mundo. Se trata de un programa de streaming para informarse, comentar y vivir cada partido con pasión mundialista. Desde el lunes pasado, se puede consumirlo por el canal de YouTube de LA NACION.

“Los portugueses tienen futbolistas que juegan la final de la Champions, pero hay que ver a la hora de la verdad. En su momento nosotros nos enfrentamos con Bélgica en la semifinal de México ‘86 y veíamos que ellos ya estaban conformes con haber llegado hasta ahí. La mentalidad era así. Se nota. Es diferente a como somos nosotros, los uruguayos, los brasileños”, explicó el DT en una conversación distendida.

¿Argentina puede volver a ser campeona del mundo? La respuesta del Checho Batista

Símbolo de la selección, de 63 años, Checho dio una suerte de alerta a Lionel Scaloni y compañía. “Ahora hay que tener mucho cuidado, porque todos quieren ganarle no solo a Argentina: quieren ganarle al campeón del mundo. Hoy, por ese motivo, los equipos de África, de Asia, tienen mayores posibilidades, con muy buenos jugadores. Se esfuerzan el doble. Son peligrosos, todos sus futbolistas juegan en Europa. No hay que minimizarlos”, avisó.

Y recordó una situación puntual: el 1 a 0 de Argelia, el primer rival de Argentina, sobre Países Bajos, una de las potencias. “El otro día Países Bajos no le ganó a Argelia, pero tendía que haberle hecho cuatro o cinco goles. De todos modos, ahora juegan todos ellos en la Premier League, tienen otro tipo de experiencia”, comentó el hombre que marcó una era en el círculo central.