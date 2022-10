Sevilla en crisis: Marcos Acuña se peleó con los hinchas y emerge Jorge Sampaoli para torcer el rumbo

Un contexto cargado de tensión, un malestar cada día más importante, relaciones que parecen rotas y un recambio que se impone. En medio de todo ese enredo en el que está Sevilla -que ayer cayó como local ante Atlético Madrid y naufraga en las últimas posiciones de la tabla- aparecen algunos actores argentinos en el centro de la escena. Jorge Sampaoli se roba todas las miradas, porque en las últimas horas se lo mencionó como el principal candidato a reemplazar a Julen Lopetegui en la conducción técnica. Al mismo tiempo, en los medios de España publicaron un video en el que se lo ve a Marcos Acuña discutiendo con algunos hinchas que lo insultaron.

Son jornadas complejas las que vive el conjunto andaluz. En un encuentro de la filial Sevilla Atlético y el Sanluqueño (2-3), los futbolistas del primer equipo pasaron cerca de las tribunas de la ciudad deportiva porque necesitaban ir a realizar ejercicios en el gimnasio. Y al ser divisados por los hinchas, estos les recriminaron la actitud que tienen en el campo de juego. Incluso, alguno les gritó “sinvergüenzas”, lo que provocó la reacción de Acuña, que respondió al insulto.

Según aclaró internamente el club, se trató de un solo hincha, que se dirigió de “forma abrupta a los jugadores”. No solo reaccionó Acuña, que no estuvo en el duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid después de haber participado de la gira con el seleccionado argentino por los Estados Unidos, donde no jugó ni un minuto. El departamento de comunicación de Sevilla intentó minimizar el incidente que “en ningún caso fue un colectivo de aficionados” y que el espectador en cuestión continuó viendo el partido del filial desde su localidad tras el incidente, con normalidad.

Julen Lopetegui está en la cuerda floja, tras un muy mal comienzo de temporada AFP

La caída justamente ante Atlético de Madrid por 2-0 colmó la paciencia de todos. La de los hinchas con los futbolistas, los dirigentes y Lopetegui, y la de los directivos con el entrenador en cuestión. Por eso, es que la figura de Sampaoli parece tener la aceptación de todos aquellos que están cerca de Sevilla.

Según informa Marca, Sevilla, a través de su presidente y director deportivo, se puso en contacto con el entrenador argentino en la última semana e incluso circuló que pensaban en darle fin al ciclo de Lopetegui para que asuma Sampaoli, en la ultima fecha FIFA. Sin embargo, Monchi, el directo deportivo, entendió que debían darle una chance más a Lopetegui, que no le encuentra la vuelta al equipo que se encuentra en la posición 16 con apenas 5 puntos, con 7 goles a favor y 13 en contra. Tampoco en la Champions League encuentra su rumbo: arrancó con una goleada en casa propinada por Manchester City y siguió con un empate sin goles ante Copenhague.

Más allá de esta situación en España aseguran que el DT argentino estaba al tanto de estas alternativas y que por eso hasta ya tiene definido el grupo de trabajo que lo acompañaría en este segundo paso por Sevilla. Sampaoli, que viene de trabajar en Olympique de Marsella, ya dirigió al Sevilla en la temporada 2016-17, donde el Sevilla terminó la Liga cuarto con 72 puntos. Allí ganó 21 partidos, empató 9 y perdió 8. Además, en Champions League llegó hasta octavos de final, donde cayó con Leicester City. Se marchó posteriormente a entrenar a la selección argentina de cara al Mundial de Rusia.