CASI: la satisfacción de ganarle el superclásico a SIC dándole de su propia medicina, el scrum

Hay una ley en el deporte repetida hasta el hartazgo, no importa la disciplina: los clásicos son enfrentamientos aparte. El entorno, el ambiente y las motivaciones cambian. “Son partidos distintos. Ellos estaban terceros y nosotros abajo, pero puede darse cualquier cosa”, explicó con mesura Jerónimo Solveyra, uno de los puntos altos del CASI, que llegaba al superclásico del rugby argentinos luego de seis fechas y casi dos meses sin victorias. Tenía que estar su eterno rival enfrente para encontrar una motivación, tras quedar lejos la Academia hace rato de la pelea de arriba y tampoco correr grandes riesgos de descenso. “Veníamos de perder partidos duros contra equipos no tan buenos como el SIC. El clásico era lo mejor que nos quedaba y lo que más ilusión nos causaba”, sostuvo Ignacio Larrague, un segunda línea clave para poner la pelota adelante y aportar peso al scrum.

El clásico 135, que el Club Atlético de San Isidro ganó por 29-28 en Boulogne, pasó por todos los estados de ánimo. Desde el minuto 2, cuando Juan Soares Gache madrugó a todo el CASI y asistió a Tomás Meyrelles para abrir el marcador. En el desarrollo se alternaron dominios y posesiones, pero hubo un factor que fue un patrón durante los 90 minutos que duró el encuentro: la indisciplina del SIC, un aspecto que viene siendo un dolor de cabeza en todo el 2022. En total concedió 20 penales, diez en cada tiempo. Cuatro fueron convertidos por Alejo Montes de Oca, una de las principales caras de la renovación del visitante, que se fue abajo al descanso por 14-12 por un try de maul en la última jugada conseguido por Lucas Sommer.

En la segunda etapa el CASI logró vulnerar esa defensa firme, con dobles tackles que suele proponer su rival. Un gran quiebre de Benjamín Belaga terminó con un try de Bautista Bernasconi, la figura. El hooker, que este año integró los planteles de Jaguares XV y Argentina XV, fue una fiera en ataque, en defensa y en el juego en el piso, pescando la pelota que desencadenó la secuencia de scrums del final. Más allá de los golpes que dio el SIC, con los tries de Marcos Borghi y Meyrelles, la Academia resistió. Fue más eficiente en las pelotas aéreas y en el juego territorial con el pie, un aspecto en que el local sufrió, por ser muy errático en los despejes al touch.

La película del clásico tuvo dramatismo hasta el final, con el scrum como protagonista. Esa formación tan decisiva en el rugby union, que San Isidro Club instaló como religión con la llegada de “Catamarca” Ocampo en 1969, esta vez fue un martirio para el anfitrión. Desde el minuto 80 hasta el 90 hubo ocho scrums y en seis el local fue sancionado. El último de ellos resultó castigado con el try-penal que desató la algarabía del CASI, que terminó jugando 14 contra 12.

Como siempre, hubo mucho color en el superclásico; la hinchada de SIC celebraba pero sufrió mucho en el desenlace, por la incertidumbre, la defensa extrema y la derrota final. Hern‡n Zenteno

“Gracias a Dios se nos dio. Sabíamos que el scrum era nuestra arma más fuerte y no bajamos los brazos. Teníamos que entrar como fuera. Me decía a mí mismo: ªMe muero acá, pero tengo que meterlos», expresó con emoción el santiagueño Hugo García, que ingresó en el segundo período como pilar derecho y fue fundamental en el scrum.

“Esto es soñado, porque sabíamos que el scrum era nuestra arma principal. Nos quedó esa chance al final y lo forzamos, estábamos convencidos de que lo ganaríamos. En el primer partido los habíamos llevado en el scrum, porque lo tenemos bien entrenado”, agregó Larrague. El capitán, Luis Briatore, sufrió desde la base del scrum cada decisión del referí Nehuén Jauri Rivero, que tuvo una situación similar en la semifinal entre el SIC e Hindú en 2021. “Cada vez que levantaba la mano el árbitro quería que cobrara try-penal, porque fuimos dominantes todo el partido. Es entendible por lo que había en juego”, sostuvo el tercera línea.

El cierre del partido fue un constante repiquetear de los delanteros de CASI, que superaron a sus archirrivales en una fortaleza histórica de SIC: el scrum. LA NACION/Hernan Zenteno

Perder un clásico en el último minuto por un scrum es un golpe para el orgullo del SIC, pero la caída de Alumni ante Buenos Aires le aseguró la clasificación para las semifinales. Le quedan dos encuentros, con San Luis y Pucará, para ajustar el juego, levantar la moral y prepararse para las definiciones, que serán en la casa de su clásico adversario.

En una temporada magra en resultados y en el juego, el CASI se sacó una espina y volvió a ganar un clásico después de tres caídas. “Es un buen empujón anímico para darnos cuenta de que si nos proponemos cosas, pueden darse. Hay que seguir trabajando. Venimos de dos años de pandemia, con muchos jóvenes. Es un proceso y no hay que abandonarlo”, explicó Briatore. Mientras, Solveyra, como en la cancha, mantiene la calma. “Esto no salva el año. Sí es hermoso ganar el clásico en cualquier momento, y esto nos pone un piso para el año que viene. Nuestro objetivo siempre es pelear arriba, y no en la mitad de la tabla”.

La camiseta verdirroja de la Academia había debutado con un mal resultado en la versión 134 del clásico de San Isidro, pero CASI volvió a recurrir a ella y esta vez terminó festejando. LA NACION/Hernan Zenteno

Síntesis de SIC 28 vs. CASI 29

SIC: Francisco González Capdevilla; Franco Moneta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Comissati, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Marcos Borghi; Francisco Calandra, Lucas Rocha y Ricardo Marchiavello.

Francisco González Capdevilla; Franco Moneta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Comissati, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Marcos Borghi; Francisco Calandra, Lucas Rocha y Ricardo Marchiavello. Entrenadores: Bruno Vitale, Eduardo Victorica, Federico Gallo y Patricio Nealon.

Cambios: ST, 11 minutos, Marcos Piccinini por Macchiavello y Alejo Daireaux por Comissati; 26, Benjamín Chiappe por Calandra; 30, Bautista Viero por Meyrelles; 40, Ignacio Bottazzini por Lamas; 45, Calandra por Moneta, y 49, Macchiavello por González Capdevilla.

CASI: Jerónimo Solveyra; Gerónimo Tumbarello, Benjamín Belaga, Santiago Viaña y Felipe Probaos; Alejo Montes de Oca y Matías Dirube; Eugenio Sartori, Luis Briatore (capitán) y Vicente Boronat; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Ignacio Nieto Sánchez, Bautista Bernasconi y Facundo Scaiano.

Jerónimo Solveyra; Gerónimo Tumbarello, Benjamín Belaga, Santiago Viaña y Felipe Probaos; Alejo Montes de Oca y Matías Dirube; Eugenio Sartori, Luis Briatore (capitán) y Vicente Boronat; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Ignacio Nieto Sánchez, Bautista Bernasconi y Facundo Scaiano. Entrenador: Patricio O’Reilly.

Cambios: ST, 20 minutos, Hugo García por Nieto Sánchez y Matías Phelan por Viaña; 33, Pedro Gómez Carrillo por Phelan, y 42, Martín Brousson por Gómez Carrillo.

Primer tiempo: 2 minutos, gol de Lamas por try de Meyrelles (S); 11, penal de Montes de Oca (C); 17, penal de Montes de Oca (C); 25, penal de Montes de Oca (C); 38, penal de Montes de Oca (C), y 41, gol de Lamas por try de Sommer (S). Amonestados: 36, Comissati (S). Resultado parcial: SIC 14 vs. CASI 12.

2 minutos, gol de Lamas por try de Meyrelles (S); 11, penal de Montes de Oca (C); 17, penal de Montes de Oca (C); 25, penal de Montes de Oca (C); 38, penal de Montes de Oca (C), y 41, gol de Lamas por try de Sommer (S). 36, Comissati (S). SIC 14 vs. CASI 12. Segundo tiempo: 10 minutos, gol de Montes de Oca por try de Bernasconi (C); 12, gol de Lamas por try de Borghi (S); 24, penal de Montes de Oca (C); 28, gol de Lamas por try de Meyrelles (S), y 50, try-penal (C). Amonestados: 35, Panzarini (S); 40, Bernasconi (C) y Rocha (S); 44, Chiappe (S), y 48, Borghi (S). Resultado parcial: SIC 14 vs. CASI 17.

10 minutos, gol de Montes de Oca por try de Bernasconi (C); 12, gol de Lamas por try de Borghi (S); 24, penal de Montes de Oca (C); 28, gol de Lamas por try de Meyrelles (S), y 50, try-penal (C). 35, Panzarini (S); 40, Bernasconi (C) y Rocha (S); 44, Chiappe (S), y 48, Borghi (S). SIC 14 vs. CASI 17. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: SIC.

Vicente Boronat se abre paso a pesar del correcto tackle de Lucas Rocha; el equipo visitante aprovechó las infracciones de un SIC muy indisciplinado, que terminó jugando con 12 hombres: consiguió 19 puntos por penalidades al conjunto zanjero. LA NACION/Hernan Zenteno

Los resultados de la 24ª fecha

Los Tilos 3 vs. CUBA 40 (B)

vs. CUBA Hindú 35 vs. Newman 29 (B)

vs. Newman Regatas Bella Vista 25 (B) vs. Pucará 3

vs. Pucará Rosario 41 vs. San Luis 36 (B)

vs. San Luis SIC 28 (B) vs. CASI 29

vs. CASI Buenos Aires Cricket & Rugby 24 vs. Alumni 21

vs. Alumni Libre: Belgrano

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales. Los dos últimos descenderán.

1º, Hindú , con 88 puntos (22 partidos)

, con puntos (22 partidos) 2º, Newman , con 80 (22)

, con (22) 3º, SIC , con 74 (22)

, con (22) 4º, CUBA , con 74 (22)

, con (22) 5º, Alumni , con 66 (23)

, con (23) 6º, Belgrano , con 50 (22)

, con (22) 7º, Rosario , con 47 (22)

, con (22) 8º, CASI , con 39 (22)

, con (22) 9º, Buenos Aires , con 36 (22)

, con (22) 10º, Pucará , con 33 (22)

, con (22) 11º, San Luis , con 31 (22)

, con (22) 12º, Regatas , con 29 (22)

, con (22) 13º, Los Tilos, con 24 (23)

La 25ª jornada, el sábado 8 de octubre