Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de la NBA que se convirtió en accionista del Atlético de Madrid de los argentinos

En un movimiento que ya se trata de algo muy convencional, los negocios relacionados al fútbol llegan a los basquetbolistas. Shai Gilgeous-Alexander, jugador de Oklahoma City Thunder y MVP de la NBA en las últimas dos temporadas, se convirtió en nuevo accionista del Atlético de Madrid. Así lo informaron el equipo español a través de sus canales de comunicación oficiales y el jugador canadiense.

“Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid. Se incorpora como inversor de nuestro club. El ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA ha decidido invertir en nuestra entidad”, escribieron desde las redes sociales del equipo Colchonero acompañado por una ilustración que tiene la cara del basquetbolista, también una imagen suya vistiendo ropa del club y los dos premios que ganó como jugador de Oklahoma City Thunder.

Por otro lado, en su página web también destacaron en un comunicado: “El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo”.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍



🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y… pic.twitter.com/Ey8GlXoNLj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026

Además, el escolta nacido en el año 1998 en Toronto y criado en Hamilton, Ontario, también mostró su alegría por incorporarse al club madrileño desde lo económico. “Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, afirmó.

De este modo, el jugador de 28 años formará parte del club en el que actualmente se desempeñan cinco argentinos: el entrenador Diego Simeone, el arquero Juan Musso, el defensor Cristian Romero, el mediocampista Giovanni Simeone y el delantero Julián Alvarez.

Gilgeous-Alexander es una de las grandes figuras de la NBA. La última temporada promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador extranjero en la historia de la NBA en promediar al menos 30 unidades con un 55 % o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores extranjeros sólo ha igualado Michael Jordan.

El comicionado de la NBA Adam Silver le entrega a Shai Gilgeous-Alexander el trofeo al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA; el canadiense lo obtuve dos años de manera consecutiva Tony Gutierrez - AP

Por otra parte, tiene el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

El basquetbolista que también juega para la selección de Canadá y que fue campeón con Oklahoma City en 2025, sigue el camino de otras estrellas de la NBA que invierten en diferentes clubes de fútbol. Algunos de los casos más conocidos son el de LeBron James, con Liverpool de Inglaterra; Kevin Durant, con Paris Saint-Germain de Francia y Philadelphia Union de la MLS; James Harden, con Houston Dynamo y Houston Dash, franquicias estadounidenses de la MLS y fútbol femenino respectivamente, y Russell Westbrook, que anunció su retiro del básquetbol este año, en Leeds United de la Premier League inglesa, entre otros.