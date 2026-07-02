Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

La selección argentina tiene la cabeza puesta en el partido de 16avos de final vs. Cabo Verde, que disputará este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, pero no son pocos los que miran de reojo qué se le vendría a futuro en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 porque es amplio a favorito a ganar ante los africanos.

Sujeto a un triunfo sobre los caboverdianos, la siguiente etapa sería los octavos de final contra el ganador del cruce entre Australia y Egipto, que se enfrentan este mismo viernes 3 de julio pero a las 15 (hora argentina) en el estadio de Dallas. De tener que jugar ante los aussies o faraones, el partido será el martes 7 de julio en Atlanta.

Egipto, con Mohamed Salah, puede ser rival de la selección argentina en octavos de final FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La continuidad de la Argentina en el torneo está sujeta a que gane los partidos que se le presentan. En cuartos, que la albiceleste disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival puede ser Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Si llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra y Brasil como máximos candidatos y potenciales rivales entre sí en cuartos. Las otras opciones son Noruega o México.

Inglaterra puede ser rival de la selección argentina en semifinales del Mundial 2026 RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con tres potencias como favoritas a meterse entre los cuatro primeros: Francia, España y Portugal. El resto de los oponentes pueden ser Paraguay, Canadá, Marruecos, Croacia, Austria, Estados Unidos y Bélgica.

Francia y la selección argentina se pueden cruzar solo en la final del Mundial Pamela Smith - FR172156 AP

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Argentina – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por el nuevo formato de competencia que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en las copas del Mundo a partir de la incursión de 48 equipos, es necesario disputar ocho partidos para ser campeón. La Argentina ya disputó tres y necesita imponerse en otros cinco para repetir el título que logró en Qatar 2022.

De conseguir su cuarta estrella obtendrá el ansiado bicampeonato, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943 y Brasil en 1958 y 1962.