Rodolfo Arruabarrena, sin filtro: la insólita anécdota con Jonathan Calleri en la noche del “gas pimienta” y las intimidades como jugador y DT de Boca

El paso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca se extendió por poco menos de dos años, pero fue un período de mucho tumulto en el Xeneize. Tuvo puntos altos, como el haber conseguido sucesivamente los títulos de Primera División y Copa Argentina en 2015 (aunque aquella final contra Rosario Central no estuvo exenta de controversias), pero su ciclo estuvo fuertemente marcado por las dos derrotas que sufrió contra River en el plano internacional, tanto en la Sudamericana 2014 como el polémico episodio del gas pimienta en los octavos de la Libertadores 2015, dos torneos que el Millonario ganaría.

El Vasco no esquivó ninguna de estas temáticas en una extensa entrevista que cedió al programa televisivo Líbero, de TyC Sports, en el que incluso aportó un desopilante detalle sobre cómo se vivió esa noche desde adentro: “En un momento el profe [Gustavo Roberti] ve que Jony Calleri estaba hablando con la madre para que prepare milanesas. ¡En el medio del quilombo le estaba diciendo a la madre que preparara milanesas!”

Rodolfo Arruabarrena contó una desopilante situación que vivió con Jonathan Calleri en medio de los incidentes del "gas pimienta" en 2015 Archivo

En la misma nota, Arruabarrena reveló que también tuvo un cruce muy fuerte con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River en aquel momento: “ Lo he mandado a la m... dos o tres veces. Hizo referencia a una situación del club que a mí me saca. Cada uno nos conoce y sabe quién es el que miente y quién no”, disparó. Además, reafirmó su posición inicial acerca de cómo se tendría que haber resuelto el encuentro: “Faltaban 45 minutos, eran partidos parejos. El muchacho que representaba a la Conmebol nos decía que el partido se iba a jugar dentro de dos o tres días”.

El actual seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos también dio definiciones acerca de algunos de los futbolistas que dirigió en su momento en el Xeneize. En primer lugar, destacó el aporte que le hizo Carlos Tevez al grupo una vez que regresó al club a mediados de 2015: “Con Carlos no tenía la misma relación que con el resto de los chicos. Era una relación más profesional”, admitió. “A mí futbolísticamente me gustaba más el equipo antes de su llegada, pero con Carlos dimos un salto de calidad y logramos los dos títulos. Fueron producto de tenerlo a él en el plantel, porque le sacó presión a muchos chicos que venían bastante complicados de años anteriores”.

Arruabarrena reconoció que su relación con Tevez era "profesional", pero ponderó su rol en el plantel para conseguir los dos títulos que ganó el equipo en 2015 Archivo

Arruabarrena sí se deshizo en elogios para Daniel Osvaldo, que tuvo un período fugaz pero muy polémico en La Boca: “Es un fenómeno. Lástima que canta, pero un fenómeno, un crack, en todo sentido. Deportivamente fue muy profesional, a pesar de que todos opinen o crean que no. A mí me respondió tanto dentro como fuera de la cancha”. Y también reveló un insólito pedido que le hizo recientemente: “Él no sabía que había agarrado la selección de Emiratos Árabes y me pedía que lo llevara cuando dejara de cantar. Y le dije que se tiene que nacionalizar y ser árabe”.

Sobre cómo se rubricó su salida de Boca, después de un flojo comienzo de campaña a principios de 2016, el Vasco reveló que no siente animosidad con el dirigente que le mostró la puerta: “Conmigo Angelici se portó siempre bien hasta el día que me despidieron”, afirmó. “Tuve una charla de cinco o diez minutos en la cual nos dijimos dos o tres cosas que él y yo veíamos. Yo estoy agradecido, porque me dio la oportunidad de ser el entrenador de Boca”.

Daniel Angelici despidió a Rodolfo Arruabarrena a principios de 2016, a pesar de haber firmado una renovación de su vínculo hasta fines de 2017 al poco tiempo de su reelección como presidente de Boca Juan Mabromata / archivo - AFP

El también exjugador del Xeneize, Villarreal y AEK ahondó en muchos otros detalles de su carrera como jugador y técnico, además de dar su versión acerca del presente del club de la Ribera.

Sobre las “ventajas” que obtuvo cuando volvió Maradona a Boca

“Si cobrabas 5 de premio, cuando llegaba el Diego cobrabas 20. Mejoraba todo, en los entrenamientos lo mismo. Con el profe [Alfredo] Weber teníamos una entrada en calor que duraba entre 25 y 30 minutos, y cuando a la otra temporada viene Diego hubo un entrenamiento que duró eso y al otro fue y le dijo al Bambi [Veira]: ‘cuatro o cinco minutitos y arrancamos’. ‘Si, si, Diego’, le respondía”.

Sobre el último partido del Diego como profesional

“Veníamos perdiendo 1-0, Boca estaba jugando mal. Era la época en que Boca tenía un primer tiempo malo y en el segundo era mejor y terminaba ganando los clásicos. Llega Diego, que no se encontraba bien, va al Bambi y le dice ‘salgo yo, entra Román [Riquelme], sale [Nelson] Vivas y entra Cani [por Claudio Caniggia]’. ¡Y Nelson no dijo nada, qué va a decir! Era un momento en que River jugaba mejor y ganaba los torneos, pero los clásicos Boca los daba vuelta”.

La última vez: Maradona jugó el último partido de su carrera en el Monumental en el éxito de Boca ante River. Archivo

Sobre la motivación de Bianchi en la final de la Libertadores de 2000

“Nosotros cuando llegamos empezamos a ver recortes en las paredes. Las declaraciones de Scolari y de varios jugadores. Ellos venían de ser campeones el año anterior. En esa Copa fui goleador con cinco o seis goles. Me aprovechaba de que los grandotes iban a cabecear, tenía buen cabezazo, y sobre todo intuición. Y que los rebotes me quedaban”.

Sobre las claves del grupo campeón

“Ese grupo tenía, primero, la cabeza de Carlos [Bianchi] con Carlos Ischia. Sabían manejar los momentos y las situaciones. Después la mayoría de los jugadores pasaba por un muy buen momento, y todos con diferentes edades. Carlos aprovechó al máximo eso. Hasta que yo me fui en julio del 2000 era un grupo espectacular, cada uno tenía afinidad con algún otro pero dentro y fuera de la cancha la relación era muy buena. Nos juntábamos antes de las concentraciones y pasábamos a comer hamburguesas, éramos 15 o 16 que íbamos. Después el profe decía ‘estos no comen, cómo se cuidan’, y no, veníamos de comer hamburguesas. Fue uno de los mejores grupos que tuve”.

Arruabarrena festejando junto a Gustavo Barros Schelotto y los dos pilares del Boca campeón del Apertura 1999 y Copa Libertadores 2000, Martín Palermo y Juan Román Riquelme Archivo - AP

Sobre cómo vio la final de la Intercontinental contra Real Madrid a distancia

“La vi después de un entrenamiento en Villarreal con Diego Cagna. Víctor Muñoz [entonces DT del Submarino Amarillo] no quiso cambiar el entrenamiento, siempre se lo hago recordar. Creo que fui el único argentino que no se peleó con él. Salimos del entrenamiento, fuimos rápido y llegué después de los primeros 10 minutos. Me perdí el primer gol porque tuve que dejar a Cagna en su casa, sino llegaba bien”.

Sobre los mejores técnicos que lo dirigieron

“Bianchi, [Daniel] Passarella, y [Marcelo] Bielsa, que lo tuve poco, dos o tres semanas, pero destaco lo que la mayoría destaca. Es frontal y da trabajos cortos, explosivos, intensos, que son los que después ves en el campo de juego. Passarella tenía cosas del Flaco Menotti y de Bilardo, agregándole también una mentalidad europea”.

Arruabarrena jugó cinco partidos para la selección argentina, siendo dirigido por Daniel Passarella, Marcelo Bielsa y Alfio Basile Archivo - PA

Sobre el mejor valor de Bianchi como DT

“Él si te quería c... a p... tenía dos o tres palabritas y vos ya te dabas cuenta que estaba enojado o contento con lo que estabas haciendo. Con pequeñas frases te ubicaba, se enteraba de todo”.

Sobre cuando le propuso al Virrey traer un jugador de River

“En la época en que se lesionó Martín [Palermo] me acuerdo que a nosotros nos preguntó en una concentración a quién podíamos traer. Y estaba [Juan Antonio] Pizzi, que no hacía muchos goles en River y andaba mal. Y le dijimos ‘vamos a traerlo a Pizzi y nosotros lo hacemos hacer goles’. Pero él tenía dudas sobre traer un jugador de River a Boca. Juan es mi amigo, pero nunca lo hablé con él. ¡Y menos mal que no lo trajimos!”

Luego de la grave lesión de Palermo, Arruabarrena y otros referentes del plantel propusieron reemplazarlo con Juan Antonio Pizzi, entonces delantero de River

Una anécdota con Daniel Osvaldo como jugador

“Cuando yo jugaba con el AEK de Grecia nos enfrentamos en Copa UEFA [contra Fiorentina]. Sabía que había un pibe argentino que estaba andando bien, en esa época ya analizaba los rivales que enfrentaba. Y este loco en pleno partido va y me dice ‘Vasco, Vasco, la camiseta, la camiseta’, y a mí nunca me había gustado cambiar camisetas. Perdimos y cuando terminó el partido me fui para el vestuario, y se me apareció el vestuario el loco de m... ese. Y le tuve que dar la camiseta”.

Una frustración sobre la situación actual de Boca

“No me da bronca, tampoco lástima, porque soy hincha del club. Pero han pasado muchísimos jugadores jóvenes que han rendido en otros clubes y en Boca se han ido. Y no digo ahora, en esta dirigencia o la anterior. Boca tenía una camada de jugadores muy buenos que han triunfado fuera del club; [Franco] Cristaldo, [Nahuel] Molina, [Tomás] Pochettino, [Juan Cruz] Komar, [Andrés] Cubas”.

Nahuel Molina fue brevemente dirigido por Arruabarrena en Boca, pero se fue libre a la Serie A por falta de oportunidades; hoy milita en Atlético de Madrid Instagram Nahuel Molina

Sobre Riquelme como jugador

“A Román lo conocía y veía en Villarreal y en Boca, en los años que compartimos. Hizo tantos quilombos a los rivales... ya ni me acuerdo cuántas veces en los partidos ha rozado la perfección. El Villareal de Champions [semifinalista de la temporada 2005/06] era un equipo tal vez menos vistoso que terminó tercero en Liga [en el curso anterior], pero mucho más contundente. Había que correr, y Román corrió”.

Sobre Riquelme como dirigente

“Hay mucha política. Román es un tipo inteligente, y sabe que está en un puesto que muchos quieren, entonces se tiene que rodear de gente capaz para diferentes sectores de Boca. Él maneja el fútbol, conoce de fútbol. En el tema económico, el funcionamiento de algunos sectores del club, yo no sé qué capacidad tiene Román o el Consejo del Fútbol, y supongo por lo que dicen que manejan el fútbol. A mí me hace ruido eso, nada más. Creo que ellos están capacitados y entienden que van a ser criticados”.

Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme compartieron equipos históricos de Boca y Villarreal Archivo

Sobre la renovación de Agustín Rossi

“Habría que ver las dos campanas. Rossi está en un gran momento, pero cada uno defiende lo suyo. No soy partidario de correr o dejar a un lado al jugador. Desde el club, que necesita al menos un año, te da bronca, pero son las reglas del juego”.

Sobre las críticas por la inexperiencia de los últimos DTs de Boca

“A mí me tocó también y tenía la experiencia de Tigre y de Nacional. Sería hipócrita de mi parte dar una opinión por lo que le tocó a Sebastián [Battaglia] o al Negro Ibarra, porque yo estuve en la misma situación. Después depende de la capacidad de ellos de poder asumir ese rol, de saber dónde están. Tienen que tener muchísimo manejo y cuidado en declaraciones, en el día a día, en su vida cotidiana, y sobre todo enfocarse en lo que es Boca”.