El estallido de Romero contra el árbitro Pitana: "Primero hacé tu trabajo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019 • 20:37

Silvio Romero explotó. Independiente tuvo otra actuación decepcionante, más allá de que dispuso de un par de situaciones de riesgo, quedó eliminado de la Copa Argentina, luego de la derrota por 2 a 0 contra Lanús. La campaña de Sebastián Becaccece es muy floja y está a punto de terminar: el último triunfo fue el 29 de septiembre, en un esforzado 3 a 2 sobre Talleres. Y el delantero, fastidioso, apenas terminó el encuentro en Rosario, aseguró: "El árbitro no cobra un penal claro y además nos trata con soberbia y dice: 'primero hacé un gol'. Y sí... tengo que hacerlo, pero vos primero hacé tu trabajo, cobrá lo que tenés que cobrar y listo".

Romero le apuntó al referí Néstor Pitana 01:19

Video

Néstor Pitana no tuvo una buena actuación. Independiente reclamó posición adelantada y supuesta falta de Pepe Sand sobre Franco, en el 1-0. Luego, durante la segunda mitad, ignoró un penal de Bernabei sobre Domínguez. En ese último caso, no hubo dudas. En la primera situación, pareció bien cobrado el tanto. "El árbitro y el línea son unos desubicados. Podemos estar jugando mal, pero era un claro penal, si Pitana no lo puede ver, lo tuvo que ver el línea. ¡Así no se puede, viejo!", sostuvo.

Una vez que salió del vestuario, Romero parecía más calmo, pero uno de sus últimos dichos fue igual de punzante: "Puede seguir Beccacece o puede venir Guardiola, pero todo es imposible si nos van a seguir perjudicando".

Hasta que otra vez Pitana fue el nombre propio: "No le caigo a Pitana en términos personales. Tiene mucho prestigio y un buen manejo de los partidos. Pero hoy tuvo respuestas que no son las adecuadas y tuvimos jugadas en las que fuimos claramente perjudicados".

El delantero cordobés dejó otras frases:

"Nosotros hacemos autocrítica y perdemos pero el árbitro vuelve a perjudicarnos. Era offside y después penal a Cecilio. Para colmo cuando les reclamás te contestan con soberbia". "Se entiende el malestar de la gente, llenó la cancha, hay que pedirles disculpas. Y nosotros estamos unidos con el cuerpo técnico...". "Lo notamos bien a Beccacece. Nosotros estamos con este cuerpo técnico. No creo que se vaya, yo lo noté bien, lo vi como siempre. Dolido, por supuesto, por la derrota".