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Singapur vs. Paraguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Singapur y Paraguay en el marco de un amistoso internacional; todo lo que hay que saber antes del partido

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Singapur vs. Paraguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
Singapur vs. Paraguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Singapur y Paraguay correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026 se disputará este viernes 13 de noviembre a las 09.00 h en el National Stadium de Singapore.

El momento de los equipos

El seleccionado local, Singapur, se presenta ante su público con el objetivo de testear variantes tácticas frente a un rival de jerarquía. Por su parte, Paraguay arriba a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Colombia, resultado que le otorga confianza en esta etapa de preparación.

Números que anticipan el duelo

El cotejo representa una oportunidad clave para ambos cuerpos técnicos. Mientras que Paraguay llega con el impulso de su triunfo ante el conjunto cafetero, Singapur buscará imponer su localía en el National Stadium para contrarrestar el despliegue físico de la albirroja.

Lo que está en juego

Para Paraguay, el objetivo es consolidar el funcionamiento colectivo tras la victoria en su última presentación. Para Singapur, el partido es una instancia fundamental para medir fuerzas ante un equipo de competencia internacional y seguir ajustando el esquema de cara a futuros desafíos competitivos.

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