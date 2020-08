Una imagen del spot institucional de Boca en el que el club les agradece a los socios por su apoyo incondicional. Crédito: @BocaJrsOficial

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 07:49

Ni el coronavirus ni la crisis económica merman la identificación de los socios con sus colores. El carnet es un gasto por la identidad. Aunque el bolsillo apriete, aunque no haya partidos para ver y aunque no se puedan hacer actividades deportivas, las cuotas se pagan. Un relevamiento en los 24 clubes de la Liga Profesional muestra que, salvo excepciones puntuales, no hay cancelaciones masivas. Y que los departamentos de marketing agudizan el ingenio para que quien se atrasó pueda ponerse al día en los próximos 12 meses. La mayoría de los clubes le hace una gambeta al estatuto: en los tiempos que corren muchas instituciones optaron por extender el plazo en el que aquellos socios que se atrasen en el pago de la cuota son dados de baja.

Boca

Boca considera en mora a aquellos socios que deben más de seis meses. Recién en las próximas semanas, entrado el mes de septiembre, podrían verse los primeros coletazos de hinchas que sumen más de un semestre sin estar al día. El 96,5% de los socios xeneizes paga su cuota cuando corresponde, mientras que el 85% de los abonados a la cancha lo abonó en tiempo y forma. Había un 15% que, al no estar bancarizado, no tiene forma de cancelar esa deuda. El departamento de Socios y Socias del club xeneize informó que no realiza campañas de fidelización para retener a los asociados que no pueden seguir. "Boca no lo necesita por lo que representa. Sí estamos mejorando la comunicación, la cercanía y, sobre todo, los beneficios en la red de negocios xeneizes para que a mediano plazo la cuota implique un costo de $0 para los socios", describieron desde la Bombonera.

El spot oficial del club, con la voz del vicepresidente Mario Pergolini

River

En la vereda de enfrente, desde el Monumental, describieron una situación parecida. "El club cuenta hoy con 85 mil socios, pero se llega a 140 mil con los abonados a la comunidad Somos River. Mantuvimos alrededor de un 90% de fidelidad, la mayoría abonados al débito automático, y propusimos un sistema de premios para que sostengan el pago: desde jugar en el Monumental, entradas para partidos y el Museo, visitar un entrenamiento, camisetas autografiadas y libros, entre otras cosas", relatan en Núñez. Y recuerdan una frase del presidente del club, Rodolfo D´Onofrio, quien en abril había arengado a los asociados a no darle la espalda al club: "Quiero pedirles a los socios, que son los dueños de los clubes porque somos asociaciones civiles, que en lo que puedan traten de apoyar a las instituciones y sigan pagando las cuotas sociales para que puedan seguir viviendo y que tengamos los clubes que tenemos".

Un llamado especial: del Beto Alonso a un socio de River

Independiente

En Avellaneda la radiografía habla de una baja morosidad y un enorme compromiso de los socios. En Independiente aseguran que la morosidad durante la pandemia es de apenas un 3,14% de todo el padrón. "Las bajas de socios que registramos por la pandemia son muy pocas (apenas 350, incluso menos que en otras épocas de contextos deportivos desfavorables), y como se mantuvo el promedio de altas con respecto a años anteriores, la realidad es que no lo sentimos", cuenta a LA NACION Juan Cruz Filgueira, gerente de Marketing de los Rojos. "Para cuidarlos en este contexto mundial tan particular y complicado nació #UNIDOS, un programa de recompensas para los socios que mantuvieron su cuota al día a pesar de la pandemia y el duro momento económico.Tuvo un éxito rotundo: 175 ganadores de diferentes premios y la duplicación del ingreso diario por cuotas sociales", relata Lucas Rollo, director de comunicación y medios del club de Avellaneda.

La campaña #Unidos, que agradece a socios y socias que pagan sus cuotas

Racing

Los números de Racing son similares. Apenas un 3,2% del padrón se transformó en moroso durante la pandemia, mientras que sólo el 0,3% dejó de pertenecer al club. Además, la Academia hizo ¡700 socios nuevos! Y casi 800 integrantes del padrón pagaron sus cuotas adelantadas entre este año y...2039 (un socio pagó todo junto hasta ese año. El club que preside Víctor Blanco, además, lanzó un mapa con "comercios racinguistas", una base de datos geolocalizada con la intención de crear un mecanismo solidario entre hinchas de Racing.

Tapabocas de regalo para los socios mayores de 60

San Lorenzo

San Lorenzo, por su parte, perdió el 10 por ciento de su padrón de asociados desde que comenzó la cuarentena, lo que equivale a 6 mil carnets. La mayoría de las bajas fueron por motivos económicos, y pese a que desde la llegada del coronavirus el club desarrolló un plan de retención. Entre las medidas más importantes para mantener a los socios se destacan el congelamiento de la cuota. Desde Boedo aseguran que, así, consiguieron que la mitad de quienes tenían pensado irse continuaran apoyando al club. "Se dio vuelta la lógica que se venía dando y que suele ocurrir en los distintos clubes argentinos: más bajas que altas. Desde la segunda quincena de julio se acrecentó el padrón", detallan en el club que preside Marcelo Tinelli. Y, sobre la morosidad, aseguran que "es baja". La razón es que antes de la pandemia el pago por débito automático estaba en un 85% del padrón y ahora ese porcentaje de adhesiones trepó al 93%.

Sorteos Fiel de Cuervo

Huracán

En Parque Patricios también están satisfechos con los números. Desde que empezó la cuarentena apenas 3 socios se dieron de baja por razones económicas. De los 20 mil socios plenos, un grupo de 1000 "van y vienen". Según explicaron en el club, son quienes "se atrasan un mes y más tarde se ponen un poco al día, según la capacidad de pago que tengan". El 70% está adherido al débito automático y durante el Covid-19 pagaron la cuota el 95% de ellos. Del restante 30% -con otras modalidades de pago- ha abonado el 50%.

La campaña #SociosDeFierro

Vélez

Vélez, por su parte, transparentó la situación económica durante la pandemia mediante un informe de gestión de 124 días de cuarentena, publicado a través de sus redes sociales. En el documento se informa una caída del 70% en los ingresos en relación a las cifras proyectadas. Señalan que el 80% de los asociados siguió pagando, pero muestran que cobraron apenas el 20% de los aranceles específicos de cada disciplina, una consecuencia lógica por tener las instalaciones cerradas al público. Para evitar bajas masivas, el club de Liniers adoptó una política de seguimiento y apoyo a los socios que no puedan cumplir, con el objetivo de brindar una solución a medida para cada uno.

#SomosVelez para los socios

Newell´s

En el interior también se ocupan de que los números no se resientan y que los socios sigan aportando en la medida de sus posibilidades económicas. En Newell´s, más del 75% del padrón abonó la cuota y 1500 socios lo hicieron por adelantado, adhiriéndose a diferentes promociones lanzadas por el club. El porcentaje de renuncias o bajas es menor al 1%, mientras que a quienes están en mora se les ofrecen planes de pago o financiación sin interés pagando con tarjeta de crédito.

Visitas a los socios de edad avanzada

Rosario Central

En Arroyito pintan una realidad parecida: "En julio contamos con 56 mil socios, y un 83% de pago. La primera medida que tomamos en la pandemia fue la suspensión de la baja por mora. En tiempos normales, con cuatro meses de deuda, el socio pierde su categoría", cuenta Pablo Bufarini, vocal de la comisión directiva del club canalla.

"Además, largamos la campaña "Tu esfuerzo es Central", que permitió a los socios participar en sorteos por camisetas oficiales, entradas para el museo o para partidos del campeonato", agrega Bufarini. "Y para los que deben desde enero existe la moratoria "Siempre a tu lado": se los llama para ofrecerles facilidades de pago de hasta 12 cuotas sin interés o incluso el pago en efectivo".

La campaña #JuntosSomosUno

Unión y Colón de Santa Fe

Los dos equipos de Santa Fe, Unión y Colón, muestran panoramas parecidos. El Tatengue tiene la ventaja de tener una proporción más alta de socios bancarizados (un 60% del padrón), por lo que la disminución de los ingresos proveniente de las cuotas sociales no es tan alta. "Tenemos una morosidad del 20 %. Las bajas fueron mínimas: por estatuto, al sexto mes impago el sistema los da de baja, aunque en este marco posiblemente busquemos alguna forma de esperar algo más mientras dure esta situación", cuenta a LA NACION Jorge Ciceri, tesorero de Unión. Ser socio del club cuesta $800 por mes. Colón, en cambio, tiene más socios dentro de los sectores humildes de Santa Fe, por lo que en junio la morosidad era del 35%.

Kits para los socios y socias mayores de 65 años de Unión

Godoy Cruz

En Mendoza la situación es similar. La morosidad trepa al 45% del padrón de socios de Godoy Cruz, mientras que un 30% del padrón se dio de baja por cuestiones económicas. Para mitigar los efectos de la pandemia en la tesorería, el club tombino acaba de comenzar con una campaña en redes sociales para captar socios a distancia. Y según comentan en la provincia cuyana, la respuesta es "mejor a la esperada".

Los nuevos "socios a distancia"

Central Córdoba de Santiago del Estero

Algo parecido se replica en Santiago del Estero. Central Córdoba les condonó a sus asociados el pago de marzo y abril, pero eso no impidió que en los meses siguientes los atrasos treparan hasta casi la mitad (45%) del padrón, compuesto por cerca de 11 mil asociados. La mayoría debe hasta tres meses. "Les pedimos a los socios un aporte solidario y generamos un compromiso de su parte, más allá de que no pudieran ver al equipo", explican en Santiago del Estero. Esa cuota solidaria tuvo una aceptación del 60%. Los últimos números que tiene el club habla de una cierta mejoría en los ingresos y una disminución en la morosidad, que ahora se acerca al 30%.

Atlético Tucumán

Atlético Tucumán, por su parte, tiene un método muy particular de empadronamiento. Ofrece abonos de seis o doce meses, por lo que las fechas de corte son a mitad o a final de año. La pandemia trastocó hasta este mecanismo, por lo que recién hace dos semanas el club comenzó a cobrar la cuota social estándar, mes a mes, como hace el resto de los clubes. Y todavía no tienen los números cerrados como para saber el porcentaje de asociados que pateará el vencimiento o que pedirá la baja. El Decano, que lanzó una campaña en redes sociales para fidelizar a los suyos, tiene 9500 socios.

Cómo asociarse desde casa

Talleres de Córdoba

Como Godoy Cruz o Central Córdoba, Talleres también muestra un cierto impacto de la pandemia en el padrón de socios. El club pasó de 33.277 pagantes en marzo de este año a 20 mil: perdió más de 13 mil socios durante estos cinco meses. De acuerdo a su último balance, el ingreso mensual proveniente de sus asociados representa el 12% de su facturación. Desde el club informan que se eliminó la morosidad: el pago es mensual y con deuda cero. Los 20 mil socios actuales están adheridos al débito automático. Y explican que "hay una intensa política de cercanía y acompañamiento por teléfono: se hacen más de 200 llamados por día para escuchar situaciones puntuales y adaptarse a los distintos presupuestos familiares".

Goles y experiencias para socios

Patronato de Paraná

Patronato de Paraná, por ejemplo, asegura que más de la mitad de sus 5000 socios han dejado de pagar. El número se explica, en parte, por la bajísima bancarización: apenas 200 asociados abonan sus cuotas a través de plataformas electrónicas. Y el club estuvo cerrado hasta el 18 de mayo: recién ahora están volviendo a pagar y ponerse al día. "Más allá de que el fuerte de Patronato no son los socios, la pandemia afectó ese rubro, porque no ingresa dinero", aseguran desde la capital entrerriana.

Oficina virtual para el pago de cuotas

Aldosivi de Mar del Plata

Desde Mar del Plata, en tanto, informan que la baja de socios de Aldosivi alcanza al 2% del padrón. Y que entre un 25 y un 25% tiene problemas para pagar su cuota. Para intentar fidelizar a sus asociados, el club del puerto marplatense armó sorteos entre los que están al día y sumó beneficios en tiendas oficiales.

El agradecimiento del Tiburón a sus socios

Argentinos Juniors

Argentinos Juniors, por su parte, perdió en marzo el 40% de sus ingresos por cuotas sociales: quienes pagaban en efectivo ya no pudieron hacerlo más. El club consiguió llevar esa cifra a la mitad (20%) armando una oficina virtual de socios, con plataformas de pago online. Además, contrató a una empresa de telemarketing con la que inició una campaña de llamados a los socios, a los que mudó al sistema de débito automático. "Seguimos trabajando en este camino para llegar al punto en el que estábamos cuando empezó la pandemia", informan desde La Paternal. Además, un dato les dibuja una sonrisa: en estos meses, el club vendió 800 abonos de platea.

Propuestas para los socios del Bicho

Banfield

En Banfield, en cambio, la morosidad fue en aumento mes a mes. Al 31 de julio estaba en el orden del 40% del padrón. La gran mayoría de socios y socias que dejaron de pagar son quienes lo hacían en las instalaciones del club, que ahora están cerradas. Al igual que en el resto de los clubes, los atrasos en el débito automático son menores. El club ya tiene decidido elaborar una moratoria que contemple la situación generada por la pandemia. "Es un contexto muy difícil. Resultó fundamental que los dueños de los derechos televisivos hayan seguido pagando y fue una ayuda clave la del gobierno nacional a través de los ATP para los salarios de los empleados del club", dijo a LA NACION Ignacio Uzquiza, tesorero del Taladro.

Camisetas autografiadas para socios del Taladro

Lanús

Lanús, el rival de toda la vida de Banfield, también sintió los efectos de la pandemia en los ingresos por cuota social. El tesorero granate, Ezequiel Naruk, cuenta que durante los primeros meses la morosidad trepó hasta el 45-55% del padrón, pero que en abril lograron bajarla al 30%. "Desde el departamento de marketing lanzamos una campaña apelando al sentimiento del hincha y mejoramos bastante", cuenta Naruk. De todas formas, las cifras volvieron a subir en mayo y junio, por lo que uno de cada dos socios actuales elige quedar en deuda y ponerse al día con parte de lo que debe cuando puede. "Lo que estamos teniendo es mucha gente que dejó de pagar la cuota a término y empezó a deber tres meses. Y tenemos cerca del 30% de los socios que tienen acumuladas deudas importantes y que habrá que hacer alguna especie de moratoria o de sistema especial de pago de las cuotas", describe Naruk.

#OrgulloGranate: 250 nuevos socios durante la pandemia

Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata había vivido una explosión de socios con la llegada de Diego Armando Maradona como director técnico en 2019. Parte de eso se perdió. En la cuarentena, el club tuvo más de 8000 personas con atrasos superiores a los tres meses. La cobranza a término llegó al 60% del padrón, en parte gracias al lanzamiento de la "sede virtual", cuyo objetivo es que los asociados pudieran acceder a todos sus datos y realizar cualquier tipo de trámite en forma online. Además, ahora hay un canal específico de WhatApp para atención al socio. "Sabemos que hay muchos socios que nos han acompañado con gran esfuerzo. Pero otros, sabemos también, que aunque están presentes, han tenido otras prioridades desde lo económico y no por eso los hace ni mejores ni peores triperos. Por eso iremos a invitarlos nuevamente a ser socio con una fuerte campaña de financiación de deuda sumándose al débito automático y con propuestas de beneficios reales con los comercios de La Plata, adelanta Bruno Celano, gerente de Operaciones del Lobo.

#GimnasiaSomosTodosJuntos

Estudiantes de La Plata

En la otra vereda de La Plata, el 80% de los socios de Estudiantes continuó pagando normalmente durante la cuarentena. Un 18% del padrón se demoró en el pago de la cuota y apenas un 2% se dio de baja. Hubo tres campañas: una de retención, una de aumento voluntario de la cuota y otra llamada Socio Protector. "Estamos más que conformes con el acompañamiento de los socios. Demostraron una incondicionalidad impresionante y un gran sentido de pertenencia. Hay que tener en cuenta que, sin contraprestaciones, la enorme mayoría siguió pagando y muchos pasaron a abonar más para ayudar al club", dice Juan Prates, prosecretario de Finanzas de Estudiantes.

Incremento voluntario de la cuota social en el Pincha

Defensa y Justicia y Arsenal

Defensa y Justicia, por su parte, informa un padrón de 5000 socios. En Florencio Varela hablan de "una caída grande en el pago de las cuotas", que en su mayoría se hacía en forma presencial. La apertura de opciones virtuales de pago hizo que más gente pudiera ponerse al día. El Halcón ya tiene decidido que intentará ofrecer una moratoria a los socios atrasados para que puedan regularizar su situación. Al mismo tiempo, en el club aclaran que no han recibido ningún pedido de baja. En Arsenal refieren que el 82% de los socios siguieron pagando su cuota durante los meses de la pandemia. Lo hicieron mediante plataformas de pago o por transferencia bancaria vía CBU. Sólo recibieron un pedido de baja y tuvieron 13 socios nuevos en estos meses.

Eximición de pago de la cuota de abril a los socios de Defensa

Colaboraron: Pablo Lisotto, Juan Patricio Balbi Vignolo, Fernando Vergara, Nicolás Zuberman, Patricio Insua, Andrés Fernández, Máximo Randrup y Pablo Casazza.