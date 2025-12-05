Sorteo del Mundial 2026: Jordania, el debutante asiático que completa el grupo de la Argentina

En el sorteo del Mundial 2026, la FIFA definió el tercer integrante que compartirá con la selección argentina el Grupo J: Jordania (66° en el ranking). A la espera del fixture definitivo, que se dará el sábado, el evento celebrado en Washington ubicó al proveniente del bombo cuatro como el último partido de la fase de grupos para el actual campeón del mundo. Completan Argelia y Austria.

El fútbol jordano está frente al momento más importante de su historia. Por primera vez disputará una Copa del Mundo y lo hará en el mismo grupo que la selección campeona vigente, después de haber finalizado segundo en su zona durante las eliminatorias asiáticas. El boleto lo consiguió el 5 de junio de 2025, al vencer 3-0 a Omán como visitante y asegurarse el segundo lugar del Grupo B, detrás de Corea del Sur.

La clasificación fue celebrada como una gesta nacional. “No se trata solo de deporte. El mundo empezará a preguntarse, ¿cuál es la historia de este país que va a jugar el Mundial?”, declaró Iyad Mallah, decano de la Universidad de Petra, antigua ciudad excavada en roca en Jordania, famosa por su arquitectura monumental y su color rosado. Para una nación rodeada por conflictos geopolíticos —vecina de Israel, Irak, Siria, Arabia Saudita y Palestina—, el fútbol se convirtió en símbolo de orgullo y resiliencia.

Jordania será uno de los cuatro debutantes en el Mundial de 2026 —confirmados—, junto con Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán. Su historia reciente marca un rumbo diferente al de otras selecciones primerizas: no recurrió a jugadores nacidos en el exterior ni a planes de repatriación. La clasificación fue producto de una estrategia a largo plazo, impulsada por el príncipe Ali bin Al Hussein, vicepresidente de la FIFA por Asia, quien lideró reformas en infraestructura, formación juvenil y profesionalización de la liga local.

Jordania completa el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria JESS RAPFOGEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección, apodada Nashama, cuenta con un plantel compuesto casi en su totalidad por jugadores que se desempeñan en clubes de la región. La principal excepción es su figura, Mousa Al-Tamari, extremo derecho de 28 años que juega en Rennes, en la Ligue 1 de Francia. Dueño de velocidad, desborde y pegada, es el capitán, número 10 y emblema del equipo. En sus años en Chipre fue apodado “el Messi jordano” por los hinchas del APOEL Nicosia FC.

Al-Tamari es una de las piezas claves del entrenador Jamal Sellami, marroquí que asumió el cargo en mitad de 2024 y rápidamente hizo historia. Sellami, que jugó como futbolista el Mundial de Francia 1998, reemplazó a su compatriota Hussein Ammouta tras el subcampeonato en la Copa Asiática 2023, donde Jordania cayó 3-1 en la final ante Qatar. A pesar de la derrota, muestra un proceso que intenta mantenerse en alza.

En su camino hacia el Mundial, el equipo se apoyó en una estructura sólida y un juego directo. Su estilo combina orden defensivo y transiciones rápidas, con extremos veloces y un centro del campo físico. La base del equipo se completa con Yazeed Abulaila en el arco, Yazan Al-Arab y Mohammad Abualnadi en defensa, y Ali Olwan y Yazan Al-Naimat en el frente de ataque.

Yazan Al-Naimat, celebrando con la bandera de Jordania @jordan.fa

Noticia en desarrollo