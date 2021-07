“¡Somos campeones!”: Italia se abraza con su gente para celebrar su Eurocopa y olvidar la pandemia

¡Los ‘Azzurri’ están en lo más alto de Europa! De Milán a Nápoles, de Roma a Palermo, Italia se abrazó este domingo para celebrar la victoria en la Eurocopa-2020 contra Inglaterra (1-1, 3-2 en los penales), un trofeo muy esperado para hacer olvidar la tragedia de la pandemia.

En el centro de la capital italiana, en una noche templada, los italianos celebran bajo un concierto de bocinas y una nube de bengalas la segunda estrella europea cosida a la camiseta azul de la ‘Nazionale’ tras el título de 1968. Con el silbato final, miles de ‘tifosi’ envueltos en las llamas tricolores verde-blanco-rojo abandonan las ‘fan zones’ instaladas cerca del Coliseo o de la Piazza del Popolo para encontrarse en la Piazza Venezia, al pie del monumento al rey Víctor Manuel II, padre de la Italia unificada.

“¡Forza Italia! ¡Campioni de Europa!”, gritaban los hinchas en medio del estruendo de petardos y de cristales rotos, como Etienne y su hija Vivian que se apresuraban para volver a casa y evitar eventuales altercados. “Vamos a comer un helado”, decía contenta la joven. Muchos eran los que habían soñado con un doblete este domingo en Londres: el título de Matteo Berrettini en Wimbledon frente a Novak Djokovic y la corona europea al término del 34º partido sin perder bajo la era del seleccionador, Roberto Mancini.

Berrettini cayó en el pasto inglés, vencido en cuatro sets por el N°1 mundial, pero solo tiene 25 años y disputaba su primera final de Grand Slam. El día, pese a todo, fue histórico. “¡No podemos ganarlo todo!”, decía a la AFP Piero, filósofo. “Lo importante era la Eurocopa. Era nuestro año”, añadía su novia, Federica.

“Los italianos recuperaron la sonrisa”. Eran pocos los que, en la muchedumbre, llevaban tapabocas, finalizada la obligación de llevarla al aire libre desde los últimos días de junio. Hubo conversaciones hasta el final para decidir si se instalaba o no una pantalla gigante en el estadio Olímpico, pero las autoridades, temiendo un aumento de los contagios en un contexto de crecimiento de la variante Delta, renunciaron. Sobre el papel, las aglomeraciones estaban prohibidas. Pero en realidad era difícil impedir a los jóvenes -y menos jóvenes- reunirse luego de meses de confinamiento donde se han visto privados de su vida social.

Bajo los centenarios pinos de la vía dei Fori Imperiali, las fuerzas del orden no vieron con malos ojos la comitiva de aficionados alborozados. Porque más allá de la actuación deportiva, Italia quiere pensar que la corona de la ‘Nazionale’ permitirá terminar definitivamente con el funesto capítulo de la pandemia del Covid-19 que ha causado más de 128.000 muertos. El país fue el primero de Europa golpeado por el virus en febrero de 2020 y el recuerdo sigue muy presente. Para Pierluigi de Amicis, de 51 años, este triunfo “es un salvavidas, después de un año y medio de pandemia, de sufrimiento, de muerte”. “Esperamos que la variante Delta no lo arruine todo”, deseó. El Corriere della Sera, el diario con más tirada de Italia, escribió este domingo: “Después de la mayor tragedia italiana desde la guerra, los italianos recuperaron la sonrisa”.

“El pueblo italiano lo merece”

Roberto Mancini, entrenador de Italia, sostuvo: ”Estamos encantados por el pueblo italiano porque lo merece luego de este periodo tan difícil”. La frase la dijo luego de ganar la Eurocopa conquistada por la ‘Azzurra’ contra Inglaterra este domingo, tres años después de la dolorosa no clasificación al Mundial 2018. “Estoy muy feliz porque el equipo jugó bien, merecimos ganar. El primer gol que nos hicieron rápido cambió las cosas, pero cuando comenzamos a jugar al fútbol, comenzamos a controlar el partido. No queríamos llegar a los penales. Merecimos haber matado el partido antes”, explicó Mancini en la conferencia de prensa.

El entrenador de Italia, Roberto Mancini (C), hace un gesto mientras reacciona desde la línea de banda durante el partido de fútbol final de la UEFA EURO 2020 entre Italia e Inglaterra en el estadio de Wembley en Londres el 11 de julio de 2021. AFP - The FA Collection

“Estamos muy contentos por todos los italianos por todo el mundo, aquí y en Italia. Les hemos ofrecido un auténtico mes de éxitos, de alegría, estamos realmente felices por ello. Estamos encantados por el pueblo italiano porque lo merece después de este periodo tan difícil”, añadió el técnico. Preguntado por sus lágrimas vertidas al término del partido, Mancini explicó que fueron “por la emoción de haber logrado algo increíble, la emoción de ver a los chicos celebrar, de ver a los aficionados celebrando en las gradas, ver todo lo que logramos crear”, explicó.

Sobre la definición por penales en Wembley, Mancini sostuvo: “Hay que tener un poco de suerte en los penales. Siento un poco de pena por Inglaterra, ellos han hecho un gran torneo también”, dijo tras la final, resuelta tras el empate 1-1 y el alargue con un Donnarumma salvador desviando dos penales.

Mancini, que se hizo cargo de Italia después del fracaso de no clasificarse para el Mundial 2018, destacó la progresión, con una racha de 34 partidos sin perder. “El equipo ha crecido mucho y creo que puede mejorar más. Estamos muy contentos por todos los italianos, no tengo palabras para estos jugadores”, afirmó. “Era imposible soñar con esto hace no mucho, pero estos jugadores son increíbles. Es un grupo maravilloso. La final fue un partido difícil, con ellos por delante tan pronto, pero más allá del inicio, dominamos el partido”, añadió.

