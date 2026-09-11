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Sporting Kansas City vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Sporting Kansas City recibe a Los Angeles Football Club en la jornada 26 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Sporting Kansas City vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Sporting Kansas City vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sporting Kansas City y Los Angeles Football Club, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 21.30 h en el Sporting Park, ubicado en Kansas City, Kansas.

El presente de ambos conjuntos

Sporting Kansas City afronta el compromiso tras una reciente caída por 4-3 frente a FC Dallas, buscando recomponer su imagen ante su público. Por el contrario, Los Angeles Football Club arriba con la confianza alta luego de superar por 2-0 a New York Red Bulls en su última presentación.

Estadísticas y antecedentes

El equipo local intentará fortalecerse en el Sporting Park ante un conjunto visitante que llega con el impulso de una victoria sólida. Los antecedentes inmediatos muestran a un LAFC más consistente en sus resultados recientes en comparación con el desempeño irregular mostrado por Sporting Kansas City en su último enfrentamiento.

Lo que está en juego

Para Sporting Kansas City, el encuentro es una oportunidad vital para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla, dejando atrás el tropiezo anterior. Los Angeles Football Club, por su parte, buscará capitalizar su buen momento para mantenerse firme en los puestos de vanguardia y seguir consolidando su rendimiento en la actual temporada de la MLS.

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