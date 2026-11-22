El encuentro entre St. Louis City SC y Los Angeles Football Club, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este lunes 23 de noviembre a las 22.00 h en el Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.

El presente de ambos equipos

St. Louis City SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Houston Dynamo FC. Por el contrario, Los Angeles Football Club busca recuperarse en esta presentación, luego de haber caído por 2-1 ante Seattle Sounders FC en su último encuentro disputado.

Estadísticas del duelo

El partido enfrenta dos realidades contrapuestas respecto a sus resultados más inmediatos. Mientras que St. Louis City SC logró mantener su valla invicta y sumar de a tres, la visita de Los Angeles Football Club buscará corregir las falencias defensivas que le costaron la derrota en su última salida.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a instancias decisivas, ambos equipos intentan sumar unidades vitales en la tabla de posiciones. St. Louis City SC pretende capitalizar su localía para consolidar su racha positiva, mientras que Los Angeles Football Club necesita imperiosamente reponerse del traspié previo para mantener sus aspiraciones en el certamen.