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St. Louis City SC vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

St. Louis City SC recibe a Minnesota United FC en la jornada 26 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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St. Louis City SC vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
St. Louis City SC vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre St. Louis City SC y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 21.30 h en el estadio Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.

El momento de los equipos

St. Louis City SC llega al compromiso tras igualar 2-2 frente a Portland Timbers en su presentación más reciente. Por su parte, Minnesota United FC busca recuperarse después de la derrota sufrida ante FC Dallas por 2-1.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos afrontan este desafío con la necesidad de sumar puntos valiosos para mejorar su posición en la tabla de la temporada 2026. El rendimiento mostrado en sus últimas actuaciones será determinante para definir la estrategia de juego en el Energizer Park.

Lo que está en juego

Para St. Louis City SC, el objetivo principal es aprovechar la localía para consolidar su buen momento ofensivo tras el empate reciente. Minnesota United FC, en tanto, llega con la urgencia de reponerse rápidamente y cortar la racha negativa para mantenerse competitivo en la zona de clasificación de la MLS.

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