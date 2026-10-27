Saltar al contenido principal
LA NACION

St. Louis City SC vs. Portland Timbers, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

St. Louis City SC recibe a Portland Timbers en la jornada 33 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
St. Louis City SC vs. Portland Timbers, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
St. Louis City SC vs. Portland Timbers, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre St. Louis City SC y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 33 de la MLS 2026, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.

El momento de los equipos

El conjunto local, St. Louis City SC, llega a este compromiso tras una reciente derrota por 3-0 frente a Real Salt Lake, resultado que buscará revertir ante su público. Por su parte, Portland Timbers arriba con el envión anímico de haber conseguido una victoria en su última presentación, donde se impuso por 3-2 ante Charlotte FC.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el local intentará recuperar la solidez defensiva tras su última caída, la visita buscará aprovechar la eficacia ofensiva demostrada en su triunfo anterior para sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo de la fecha 33 resulta crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final de la temporada regular, donde cada unidad es fundamental para escalar posiciones en la tabla y asegurar su lugar en los puestos de clasificación.

LA NACION
MLSPortland TimbersFútbol exteriorDeporteServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Boca también gana cuando no lo merece: dio el golpe ante Independiente y llega con todo al Superclásico
    1

    Boca sigue derecho: le ganó sobre la hora a Independiente sin merecerlo y ahora va con todo contra River

  2. Balón de Oro 2026, en vivo: así se puede ver online la ceremonia del mejor jugador del mundo
    2

    Balón de Oro 2026, en vivo: así se puede ver online la ceremonia del mejor jugador del mundo

  3. En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy
    3

    En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy

  4. Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026
    4

    Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026