St. Louis City SC vs. Portland Timbers, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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St. Louis City SC recibe a Portland Timbers en la jornada 33 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre St. Louis City SC y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 33 de la MLS 2026, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.
El momento de los equipos
El conjunto local, St. Louis City SC, llega a este compromiso tras una reciente derrota por 3-0 frente a Real Salt Lake, resultado que buscará revertir ante su público. Por su parte, Portland Timbers arriba con el envión anímico de haber conseguido una victoria en su última presentación, donde se impuso por 3-2 ante Charlotte FC.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el local intentará recuperar la solidez defensiva tras su última caída, la visita buscará aprovechar la eficacia ofensiva demostrada en su triunfo anterior para sumar puntos fuera de casa.
Lo que está en juego
Este duelo de la fecha 33 resulta crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final de la temporada regular, donde cada unidad es fundamental para escalar posiciones en la tabla y asegurar su lugar en los puestos de clasificación.
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