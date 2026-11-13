Suecia vs. Bosnia and Herzegovina por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suecia y Bosnia and Herzegovina correspondiente al grupo B4 se disputará este sábado 14 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Strawberry Arena, ubicado en la ciudad de Stockholm.

El presente de los equipos

Suecia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Rumania en su última presentación. Por su parte, Bosnia and Herzegovina también arriba al duelo tras un triunfo por la mínima diferencia, al imponerse 1-0 ante Polonia en la jornada anterior.

Estadísticas del torneo

Ambos conjuntos llegan a esta quinta fecha con resultados recientes positivos que buscarán mantener para consolidar sus aspiraciones en el grupo B4. La paridad mostrada en sus últimos encuentros sugiere un choque disputado en el Strawberry Arena.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones finales del grupo B4 de la Liga de Naciones. Tanto Suecia como Bosnia and Herzegovina intentarán sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla en esta instancia del torneo.