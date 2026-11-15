Suiza vs. Escocia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suiza y Escocia, correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el Berit Sitterstadion de St. Gallen.

El presente de los seleccionados

Suiza llega a este compromiso tras igualar sin goles (0-0) en su última presentación frente a Eslovenia, buscando mejorar su rendimiento ofensivo en el cierre de esta fase. Por su parte, Escocia arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 2-1 ante North Macedonia.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos completan su participación en la sexta jornada del certamen. Mientras que los helvéticos intentarán hacer valer su localía en el Berit Sitterstadion, el conjunto escocés buscará prolongar su racha positiva tras el triunfo obtenido en la fecha anterior.

Lo que está en juego

El resultado final será fundamental para definir las posiciones definitivas dentro del grupo B1. Ambos seleccionados buscarán cerrar su participación en la Liga de Naciones con una victoria que les permita consolidar sus aspiraciones y cerrar el año con buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales.