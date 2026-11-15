Saltar al contenido principal

Suiza vs. Escocia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Suiza recibe a Escocia en la jornada 6 del grupo B1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Suiza vs. Escocia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Suiza vs. Escocia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suiza y Escocia, correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el Berit Sitterstadion de St. Gallen.

El presente de los seleccionados

Suiza llega a este compromiso tras igualar sin goles (0-0) en su última presentación frente a Eslovenia, buscando mejorar su rendimiento ofensivo en el cierre de esta fase. Por su parte, Escocia arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 2-1 ante North Macedonia.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos completan su participación en la sexta jornada del certamen. Mientras que los helvéticos intentarán hacer valer su localía en el Berit Sitterstadion, el conjunto escocés buscará prolongar su racha positiva tras el triunfo obtenido en la fecha anterior.

Lo que está en juego

El resultado final será fundamental para definir las posiciones definitivas dentro del grupo B1. Ambos seleccionados buscarán cerrar su participación en la Liga de Naciones con una victoria que les permita consolidar sus aspiraciones y cerrar el año con buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales.

LA NACION
Liga de las NacionesFútbol InternacionalUEFASelección de SuizaSelección de EscociaFútbol exteriorServicios Fútbol
  1. La institución que va a las urnas con cuatro proyectos para conducir un club con claras raíces
    1

    Vélez elige al presidente con cuatro proyectos para conducir un club con claras raíces

  2. El Ruso Rodríguez: sus años con Dibu Martínez, la aventura en Japón y el desafío de Banfield contra Boca
    2

    El Ruso Rodríguez, de compartir la pensión con Dibu y vivir años intensos en Independiente al desafío de Banfield ante Boca

  3. La nueva selección mostró buenas intenciones, pero perdió con Uruguay en un partido con goles curiosos
    3

    Argentina perdió 2 a 1 ante Uruguay en una Bombonera semivacía: dos goles de pelota parada y una reacción insuficiente

  4. Sin Messi y con miles de butacas vacías: la fría respuesta del público a la nueva selección
    4

    La selección, en la noche de las tribunas vacías: poco aliento, indiferencia y un golpe para Tapia