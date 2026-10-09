Tabla Anual 2026, en vivo: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del ranking en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y el Clausura, que actualmente son Independiente Rivadavia (52 puntos), Boca y Argentinos Juniors (50). Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana: Vélez (49), Rosario Central (47), Instituto (46), Estudiantes y Gimnasia de La Plata (44), y Tiver (42).

Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Es el caso del Pirata, que hasta el momento se mantiene séptimo y le estaría permitiendo al Millonario jugar la Sudamericana.

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes se consagra en la Copa Libertadores de este año y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Estudiantes de La Plata está en las semifinales de la Copa Libertadores y sueña con el título Andre Penner - AP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 2: Boca (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors(a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Vélez (a definir).

Tabla Anual 5: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto (a definir).

Tabla Anual 7: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 8: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 9: River (a definir).

Así se juega la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)

21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 10 de octubre

15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) (TNT Sports)

19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)

21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 11 de octubre

14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) (ESPN Premium)

17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)

19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Lunes 12 de octubre