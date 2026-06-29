Tabla de goleadores del Mundial 2026: así está la carrera de los máximos artilleros

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el torneo, hasta el momento, de las grandes estrellas del fútbol y así lo refleja la tabla de goleadores, en la que los cinco futbolistas que están en los dos primeros puestos son por los que el público compra una entrada: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinicius Jr. y Erling Haaland.

El argentino es el líder con seis tantos. El astro argentino anotó los tres para ganarle a Argelia 3 a 0, los dos para hacerlo frente a Austria 2 a 0 y uno más en la victoria por 3 a 1 ante Jordania. Así, acumula 19 festejos en la historia de los Mundiales y superó al alemán Miroslav Klose, quien mantuvo la marca de 16 por 12 años.

Los cuatro jugadores que están detrás del 10 tienen cuatro festejos cada uno. Mbappé y Haaland le anotaron por duplicado a Senegal e Irak mientras que el atacante de Brasil hizo goles en los tres encuentros que disputó en la primera etapa ante Marruecos, Haití y Escocia. Dembélé, por su parte, convirtió para los franceses frente a los iraquíes y un hat-trick ante los noruegos.

El podio lo completan 10 jugadores con tres goles cada uno: el neerlandés Brian Brobbey; el alemán Deniz Undav; el neozelandés Elijah Just; el inglés Harry Kane; el marroquí Ismael Saibari; el senegalés Ismaïla Sarr; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; el congoleño Yoane Wissa; y el brasileño Matheus Cunha.

La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958. De sostener su promedio en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y siempre que la Argentina avance, Messi rompería esa difícil marca en semifinales.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.

Vinicius Jr. anotó en tres de los cuatro partidos de Brasil en el Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales