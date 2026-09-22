Tabla de Promedios 2026: así están las posiciones que definen un descenso, tras la fecha 10 del Clausura

Culminó este lunes 21 de septiembre la décima fecha del Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que los puntos obtenidos por cada uno de los 30 equipos se contabilizan para la Tabla de Promedios, a través de la cual un club descenderá a la Primera Nacional.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Aldosivi de Mar del Plata venció a Atlético Tucumán 1 a 0 en un duelo directo y sigue penúltimo, pero se alejó aun mas de Estudiantes de Río Cuarto y se arrimó a los equipos que están por encima. El Tiburón tiene una media de 0.844 contra 0.423 del Celeste, que perdió con Belgrano de Córdoba 2 a 1 y quedó prácticamente condenado a jugar la próxima temporada en la Primera Nacional.

Por encima del equipo marplatense están Banfield (1.040), que empató con Gimnnasia de La Plata 2 a 2; y Sarmiento de Junín (1.060), derrotado por Racing 3 a 1.

La tabla de promedios es una clasificación que tiene en cuenta lo hecho por cada club en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división en el caso de los que ascendieron recientemente.

La temporada 2026 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2026 con San Martín de San Juan y Godoy Cruz. El otro se define a través de la Tabla Anual, cuyo último equipo actualmente es también Estudiantes con 11 puntos. En caso de darse la variable al concluir el año de que el último es el mismo en ambos escalafones, bajará de división el penúltimo de la Anual que es, de momento, Aldosivi de Mar del Plata con 16.

En la temporada 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los 30 clubes juegan 32 partidos, 16 en el Apertura y otros tantos en el Clausura. Tanto para la Tabla de Promedios como la Anual, solo se cuentan los puntos sumados en la primera etapa y no se tienen en cuenta los cruces de playoffs. En ese contexto, a todos los clubes le restan seis encuentros en el año para engrosar sus números y evitar descender a la Primera Nacional.