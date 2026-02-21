Talleres volvió a ser una pesadilla para Rosario Central y Ángel Di María, cuya clase de fútbol no bastó

¿Cómo explicar que la nueva exhibición de Ángel Di María fue descomunal y que Rosario Central mereció hasta llevarse los tres puntos, pero que Talleres ganó por 1-0? Quizás, con el argumento más fácil: fútbol. En contraste con lo ofrecido por el local, al equipo cordobés le alcanzaron la fortuna de unos rebotes y la efectividad de una sensacional definición de Ronaldo Martínez.

El Gigante de Arroyito fue un hervidero en el partido de la sexta fecha del torneo Apertura. La inyección anímica del reciente triunfo sobre Barracas Central (2-0), con una idea colectiva sobresaliente y un Di María fenomenal, era apenas uno de los motivos para semejante exaltación en un recibimiento espectacular y durante un encuentro siempre atrapante entre dos equipos duros de roer. Tras dos localías consecutivas, ahora al Canalla le tocará salir de su hogar también por duplicado, y entre los dos compromisos estará el clásico con Newell’s. La gente auriazul ya le cantó a su eterno rival: todo era motivación para ese domingo 1 de marzo.

Sobre el comienzo del encuentro, Di María se encontró con una marca insoportable en grupo, como hasta ahora no le había ocurrido; su clase de fútbol casi desbarató lo urdido por la T. Fotobaires / Juan Jose Garcia

Sin embargo, los jugadores no se dejaron llevar por la ansiedad popular. Primero estaba el duro enfrentamiento con otro club importante del interior del país. Con chispas que quedaron desde el Clausura 2025. Aquella vez, Talleres también fue visitante y consiguió un empate que fastidió a ‘Fideo’: el 11 acusó a los futbolistas del Matador de hacer tiempo y se quejó de que eso no tuviera repercusión en los minutos adicionados. Un mensaje indirecto a Carlos Tevez, que tuvo un pasado en el banco rosarino y con quien Di María compartió años en la selección argentina: aquella vez no se saludaron, y este viernes, tampoco. El duelo guardaba algo más que la dificultad del caso.

Ronaldo Martínez fue a donde Tevez para chocar las manos y celebrar el gol del triunfo; en cambio, el DT de Talleres y Di María, ex compañeros en la selección argnetina, no se cruzaron para saludarse. Fotobaires / Juan Jose Garcia

Intensos con la pelota y sin negociar la actitud, ambos equipos pusieron en práctica lo que la teoría indicaba. Talleres fue un perro de presa constantemente. Inició el partido presionando muy alto y estuvo encima de cada futbolista local, pero la misión principal estaba en uno solo, claro: a Ángel lo rodeaban varios. Lo incomodaron con marcas pegajosas que, por momentos (efímeros), derivaron en infracciones. No pareció ser la mejor decisión.

Lejos de volver a su casa a simplemente decir “adiós”, el zurdo sigue encendiendo la llama. De pocas pulgas, quizás por el antecedente mencionado, mostró su repertorio completo. Abrió brazos por la tardanza en los saques laterales de los rivales, otra vez. Sus gambetas endiabladas empezaron a proliferar, incluida una con apenas el movimiento de su cuerpo. Barrió en un costado para evitar la salida fácil de Talleres por la izquierda, causando un alarido en las tribunas. Y esa sangre hirviente lo llevó hasta el camino equivocado de lanzar un saque lateral directamente a la cara de Augusto Schott, acción que bien podía ser sido revisada, pero que apenas lo hizo receptor de una amonestación.

Como es lógico, los mayores destellos de clase salen de su zurda. Tan diferencial fue su fútbol que parecía neutralizar la estrategia de la T. Tanta movilidad le facilitó ejecutar un zurdazo cruzado formidable desde la izquierda que tomó altura y parecía filtrarse por un ángulo, pero lo privaron del gol el travesaño, primero, y un palo inmediamente.

Sin embargo, ese flaquito que se escabullía por donde quisiese todavía le daba al equipo visitante la pauta de que el plan, algo alterado por esa jerarquía rebelde, era exitoso porque el resultado no tenía goles. Y cuando Talleres tuvo la primera chance clara fue efectivo. Ronaldo Martínez se encontró en el área con una combinación de rebotes generada por la intención de Ulises Ortegoza de buscar el arco y, a los 42 minutos, resolvió rápido con un zurdazo que infló el techo de la red. Golazo que festejó con un baile... grabado con un teléfono.

Cuarenta veces tocó la pelota Di María en la primera mitad. Y si bien no sobraron las ocasiones de gol, el desarrollo tan luchado prometía una segunda parte atrapante. Mientras Talleres aumentó la calma con la que manejó la pelota en el primer tiempo, Tevez intentó cerrar el partido (y los espacios que pudiera aprovechar Di María) alterando el esquema, que pasó a tener cinco mediocampistas. Eso no hizo mella en el 11, que continuó con su vals.

A los 28 minutos volvió a engañar con el cuerpo, esta vez para que el anticipo del marcador quedara lejos. Se metió en el área a puro amago y quiso colocar el balón contra el poste opuesto, pero se lo negó una mano salvadora de Guido Herrera, que pocos segundos después ahogaría otra clara acción, del ingresado Giovanni Cantizano.

También, a Enzo Copetti, tras una habilitación majestuosa al espacio por parte de... Di María. El ex delantero de Racing le quemó las manos al arquero, que resistió los embates de un Rosario Central que mereció mucho más que llegar a un empate pero se quedó con las manos vacías.