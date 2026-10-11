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Talleres vs. Independiente: qué canal pasa el partido del Torneo Clausura 2026

El encuentro correspondiente a la duodécima fecha del Grupo A se disputa este domingo a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

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Independiente pelea por clasificar a los octavos de final del Clausura en la zona A
Independiente pelea por clasificar a los octavos de final del Clausura en la zona AJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El último de los cinco partidos de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 que se disputan este domingo es Talleres de Córdoba vs. Independiente, programado a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Sebastían Zunino, correspondiente al Grupo A.

  • El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Talleres de Córdoba necesita imperiosamente una victoria para salir de la crisis deportiva
Talleres de Córdoba necesita imperiosamente una victoria para salir de la crisis deportivaJavier Ferreyra - LA VOZ

La previa de Talleres vs. Independiente

La T es el peor equipo de la zona porque marcha último en la tabla de posiciones con ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y siete derrotas, la última en el clásico con Belgrano 1 a 0. De la mano de Omar De Felippe, quien asumió recientemente el cargo, necesita sumar para cerrar el certamen de una forma más decorosa y acorde a sus últimas campañas porque sus chances de clasificar a octavos de final son muy remotas.

El Rojo, por su parte, es un equipo muy irregular y ejemplo de ello es que en su último encuentro perdió ante Instituto de Córdoba 4 a 1 de local. No obstante, de momento está clasificando a los playoffs porque se ubica octavo con 17 unidades gracias a cinco alegrías, dos igualdades y cuatro duelo perdidos. La paridad es tal en el grupo que Lanús, Newell’s y Gimnasia de Mendoza tienen los mismos tantos y están por encima suyo por diferencia de goles, pero puede dejarlos atrás en caso de imponerse.

Posibles formaciones

  • Talleres: Ezequiel Unsain;Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Juan Sforza; Rick, Valentín Depietri y Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.26 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.

En el Torneo Apertura ambos equipos se enfrentaron por primera vez en el año y y ganó la T como visitante en el estadio Libertadores de América 2 a 1 con goles de Augusto Schott y Valentín Dávila. Gabriel Ávalos había puesto en ventaja al Rojo.

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