Tapia, el único perdedor de la despedida de Messi: la noche en que todo un estadio lo hizo retroceder

La despedida de Lionel Messi de la selección no solo marcó el cierre de una etapa irrepetible para uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. También abrió una nueva para Claudio Tapia, que atraviesa uno de los momentos de mayor desgaste desde que llegó a la presidencia de la AFA y ya no contará con el respaldo que durante años significó tener al rosarino como bandera. Por primera vez en un partido de la selección, además, recibió insultos de casi todo el estadio. Fue el único perdedor de una noche en la que casi todo fue emoción y alegría. Salvo para él.

La primera vez que se escuchó el “Chiqui Tapia, botón...” -seguido por un insulto-, la selección todavía no había salido a realizar la entrada en calor, aunque por la expectativa muchas tribunas ya estaban prácticamente llenas. Sucedió mientras los arqueros de Benín se preparaban contra el arco que da a la Avenida Figueroa Alcorta. El canto se extendió al resto de la cancha, hasta llegar a la popular de enfrente, el sector ocupado por Los Borrachos del Tablón, la histórica barra de River. No empezó allí, se observó con claridad desde el sector de prensa del estadio, donde estaban los cronistas de LA NACION.

Cánticos contra Chiqui Tapia en la previa del partido despedida de Lionel Messi

Cerca de Tapia intentaron vincular lo ocurrido con la disputa entre la AFA y River, una manera de bajarle el precio, aunque la evidencia tenía el tamaño del estadio. Los insultos no distinguieron tribunas: se escucharon de los cuatro costados.

Muchos relacionaron el comienzo de las expresiones contra el dirigente con la aparición de un hombre de traje por el túnel del Monumental, cerca de las 19.30, al que desde lejos varios confundieron con Tapia. Sin embargo, a esa altura el sanjuanino ya había decidido no mostrarse en el campo de juego porque percibía que el clima podía ser adverso. Ni siquiera salió para la habitual foto que suele sacarse al llegar al estadio, cuando las tribunas todavía están semivacías. Una cábala que respeta en cuañlquier estadio del mundo pero que, esta vez, debió dejar estacionada.

Compañeros, familiares, allegados y cantantes; la despedida de Messi tuvo de todo en el campo de juego, menos al presidente de la AFA Aníbal Greco - LA NACION

La reprobación volvió después de las 20, mientras se demoraba el comienzo del partido, y nuevamente una vez terminado, durante los homenajes a Messi. Hubo además un detalle que llamó la atención: a diferencia de otras premiaciones del fútbol argentino en las que Tapia fue abucheado, la música no subió de volumen para intentar tapar el griterío.

La tarde tampoco había comenzado bien para él. Minutos antes, la cuenta oficial de River había publicado una foto entre Stefano Di Carlo, presidente del club, y Messi dentro de su oficina del primer piso del Monumental. Sin nadie de la AFA que lo acompañara, había sido nombrado socio honorario y recibió una placa y una camiseta con su nombre. Pasó antes de la entrada en calor, con Tapia ya dentro del estadio. Hubo sonrisas y una charla distendida antes de que el capitán volviera al vestuario principal. Estaba, al cabo, en el estadio en el que más veces defendió la camiseta argentina: el de anoche fue su partido número 29; se fue invicto de allí.

El homenaje de River a Lionel Messi, mientras desde las tribunas crecían los reclamos contra Tapia X (@RiverPlate)

Después del partido estaba previsto que Chiqui participara de un reconocimiento a Messi en el círculo central, junto con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Jorge Giménez, titular de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero la entrega terminó haciéndose en un gimnasio: entre cintas para correr y bicicletas fijas, mientras utileros y auxiliares de la selección embalaban todo antes de dejar el estadio. Fue una decisión orientada hacia el control de daños: como estaba el ambiente, el ingreso del presidente de la AFA hubiera llevado al máximo los insultos contra su figura. Tapia le obsequió cuadros con miniaturas de las camisetas que usó en la selección y de los trofeos que ganó, una bandera argentina y réplicas de las copas. Domínguez le dio un mate, un anillo, una copia de la Copa América 2024 y la pelota de la final ante Colombia.

En la AFA sostienen que los insultos contra Tapia pudieron haber estado “orquestados”. Al mismo tiempo, admiten que no será sencillo revertir el rechazo del público, sobre todo ahora que Messi ya no estará y la selección inicia una nueva etapa. La incógnita es cuánto podrán seguir tapando los resultados deportivos los problemas de cada fin de semana. El martes, en el Monumental, alguien del entorno de Tapia lo resumía así: “A partir de ahora, el escudo de la AFA ya no es el escudo de Messi. Es el escudo del fútbol argentino”.

Alejandro Domínguez, Claudio Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana, homenajearon a Messi en un gimnasio Instagram

La preocupación fue tal que entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles personas del entorno de Tapia buscaron reconstruir con familiares y allegados ubicados en distintos sectores desde dónde habían partido los reclamos. En la AFA incluso recuerdan como antecedente el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, en noviembre de 2025, cuando Tapia también fue reprobado. Allí aseguran haber detectado que al menos 100 entradas habían sido compradas con una misma tarjeta de crédito y sospechan que un grupo pudo haber asistido con esa intención.

Pero el caldo de cultivo venía de mucho antes. A las desprolijidades del fútbol argentino -30 equipos, cambios de reglamento sobre la marcha y arbitrajes bajo sospecha, por citar algunos ítems controvertidos- se agregan el precio de las entradas de la selección, las causas judiciales que salpican a dirigentes de AFA y un homenaje a Messi que quedó muy por debajo de lo que se esperaba.

Tapia decidió no bajar al campo de juego para evitar los abucheos y el reconocimiento terminó haciéndose lejos de la gente Instagram

Hubo pequeños recitales y algunas buenas ideas, aunque el último recital terminó antes de tiempo por una falla eléctrica. Faltaron, sobre todo, momentos realmente emotivos más allá de la presencia de Messi. También se sintió la falta del histórico cartel luminoso del Monumental, retirado por las obras del estadio, pero sobre el césped también se notaron varios baches: demasiada gente, muchos tiempos muertos y un sonido que por momentos hacía difícil distinguir las palabras del astro.

El momento de mayor reprobación llegó como respuesta a lo que alguien pensó como una buena idea: dibujar con drones en el cielo del Monumental el nombre de un sponsor de la AFA. La reprimenda fue instantánea: la canción contra Tapia arreció más fuerte que nunca en la noche. Una parte del estadio no acompañó, acaso para no empañar el momento especial del capitán, cuya silueta se dibujaba en el aire, pateando con la pierna derecha...

Ya de madrugada, Tapia publicó en sus redes una carta para Messi, escrita en primera persona del plural, casi como si hablara de una dupla: “Nos tocó atravesar momentos hermosos y otros muy difíciles. Nos criticaron, nos golpearon, dudaron de nosotros. Pero vos seguiste ahí”, dice en un tramo. Y cierra: “Gracias por tu apoyo, por tu confianza y por tantos años caminando juntos”.

La empresa contratada para la organización fue Marketing Sports Argentina, propiedad de Mariano Camerota. Trabaja desde hace tiempo junto a la AFA en partidos, premiaciones, sorteos de la Copa Argentina y otros eventos, y también tuvo participación en el operativo preparado para recibir a los campeones del mundo tras Qatar 2022. Esta semana estuvo además detrás del Fan Fest dedicado a Messi en Ciudad Universitaria. La distancia entre el genio que se iba y la calidad del espectáculo fue demasiada.

Hasta el lunes, en Viamonte todavía esperaban la versión definitiva del cronograma de la despedida, que llegó con demoras antes de pasar por la aprobación de Tapia. En su sitio web, Marketing Sports asegura tener más de 20 años de experiencia. Su cuenta de Instagram fue creada en 2020 y sus 182 publicaciones están relacionadas con actividades de la AFA.

El show fallido de Sergio Torres en la despedida de Messi

Tapia ya había recibido una señal de rechazo en marzo de 2026, durante la previa del partido entre Argentina y Mauritania en la Bombonera, cuando salió al campo para homenajear a Juan Román Riquelme. Entonces, la silbatina podía interpretarse también como una crítica al presidente de Boca, en medio de una mala campaña y fuertes cuestionamientos por las decisiones futbolísticas del club.

Esta vez no hubo dudas sobre el destinatario.

Los insultos fueron para Tapia. Y mientras Messi cerraba una era, el presidente de la AFA quedó expuesto como pocas veces: sin su principal emblema y frente a un rechazo que ya no puede disimular.