Como todos los años, el diario inglés The Guardian seleccionó a las 60 mejores promesas del fútbol mundial. En esta ocasión, a aquellos talentos categoría 2003 llamados a destacarse en el futuro. Y en el listado aparecen dos argentinos de 17 años: uno es Federico Redondo, de Argentinos Juniors. Nada menos que el hijo de un emblema del fútbol nacional: Fernando Redondo. El otro es Darío Sarmiento, de la misma edad, el diamante por pulir en Estudiantes de La Plata. Entre otras futuras estrellas, también, se anotan el hijo de Juan Pablo Ángel, el 'Mbappé de Tanzania' y el 'nuevo' Kai Havertz.

Federico Redondo (al igual que su padre es volante central), nacido el 18 de enero de 2003, está en el club de La Paternal desde los 10 años y se entrena con el plantel profesional que dirige Diego Dabove desde agosto de este año. Además, ya vistió la camiseta de la selección Sub 15 dirigida por Pablo Aimar. "Es un volante central de buen manejo y contextura grande. Hay que llevarlo con tranquilidad. La idea es que se vaya involucrando de a poco, pero todavía le falta mucho", consideró Dabove.

"Su ascenso entre los juveniles del club se fue acelerado en los últimos meses, con Dabove incorporándolo al grupo de entrenamiento del primer equipo. En abril, su padre confirmó que hubo interés de algunos clubes ingleses por el mediocampista, pero que necesitaba 'seguir madurando y trabajando. Tiene la capacidad, el resto depende de él'", escribió The Guardian en relación a Redondo.

"Llevar este apellido es un orgullo. Tener una referencia así en mi vida es algo muy importante. Yo creo que mi papá fue el mejor de la historia en esa posición, por eso intento mejorar, verlo a él, es un gran referente en la posición en la que juego", explicó Federico en 2019 en una entrevista con ESPN. "Siempre me gustó Fernando Gago y también Luka Modric. Mi sueño es debutar en primera división y representar algún día a la selección como mi papá", añadió.

Sarmiento, en tanto, nació el 29 de marzo de 2003 en Florencio Varela y ya sumó minutos en el primer equipo de Estudiantes. Es un zurdo que juega bien, un atorrante de 17 años que se desempeña como volante ofensivo. Darío tuvo su estreno en 2019 bajo la dirección técnica de Gabriel Milito y se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la entidad platense.

"Todo esto se lo quiero dedicar a mi abuelo, que no está. Todo lo que hago es por mi familia también, pero todo es por mi abuelo, que siempre confió en mí y le quiero dedicar esto a él", remarcó Sarmiento emocionado la noche de su debut contra Huracán.

Sarmiento es seguido de cerca por el Manchester City que dirige el catalán Pep Guardiola, aunque en Estudiantes están dispuestos a retenerlo para que pueda ser tenido en cuenta en el equipo que actualmente dirige Leandro Desábato. "Esto es sólo el comienzo, tengo que estar tranquilo y no tengo que apurarme", dijo el futbolista. "Todavía tengo muchas cosas que aprender", subrayó.

El juvenil tiene el aval del entrenador Alejandro Sabella, subcampeón del mundo con la Argentina en el Mundial Brasil 2014. "Me llena de esperanza su futuro y para todos los que amamos tanto a Estudiantes", dijo. Hasta el momento, Sarmiento lleva jugados ocho partidos oficiales con la camiseta Pincha, pero su camino recién comienza.

El año pasado, los argentinos elegidos por The Guardian fueron Bruno Amione (Hellas Verona), Matías Palacios (San Lorenzo) y Alan Velasco (Independiente). En 2018, Thiago Almada (Vélez) y Gastón Verón (Argentinos). En 2017, Benjamín Garré (Racing) y Facundo Colidio (Sint-Truidense de Bélgica). En 2016, los distinguidos fueron Ezequiel Barco (Atlanta United) y Maximiliano Romero (PSV Eindhoven). En la primera edición estuvieron Franco López (River) y Tomás Conechny (Portland Timbers).

Las promesas alrededor del mundo

Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo (ex delantero de River, entre otros), aparece dentro del listado de The Guardian sobre los 60 mejores talentos jóvenes del fútbol mundial. También atacante como su padre, "Tomy" juega en las categorías inferiores de Atlético Nacional y se destaca en la Liga Antioqueña de fútbol. Además, ya entrena con el equipo profesional y es uno de los chicos que lleva poco a poco el técnico Juan Carlos Osorio.

El periódico inglés también resalta a Kelvin Pius John, quien no juega en ningún club de fútbol pero es conocido como el "Mbappé de Tanzania" por su gran talento con la pelota en los pies. "Es bastante raro que un jugador aparezca en la serie Next Generation de The Guardian sin estar en un club de fútbol profesional, pero Kelvin John es una excepción importante", indican. "Cuando tenía 15 años, en la Copa Africana de Naciones Sub-17 de 2019, impresionó tanto que el ex entrenador de la selección de Tanzania, Emmanuel Amunike, lo incluyó en el equipo ese mismo año", explicó el periodista Maher Mezahi. Kelvin ya vive en Inglaterra, asiste al Brooke House College en Leicestershire y es observado por varios clubes de este país.

Finalmente, The Guardian habla del "nuevo Havertz", el alemán de 21 años que es una de las sensaciones del fútbol europeo y recientemente fue incorporado por Chelsea. Se trata de Florian Wirtz, precisamente de Bayer Leverkusen, la entidad donde surgió la nueva estrella germana. Wirtz juega de mediocampista ofensivo y ya fue capitán de la selección alemana sub-17. Fue transferido del FC Colonia al Leverkusen en enero de 2020 e impresionó mucho a Peter Bosz.

Wirtz (17 años) se convirtió en la aparición más precoz de la historia del Leverkusen, ya que cuando debutó en primera era 111 días más joven que Havertz a la hora del estreno. Además, el nuevo talento alemán hizo historia en la Bundesliga al transformarse en el futbolista más joven en hacer un gol. Lo logró nada menos que ante Bayern Múnich, con 17 años y 34 días. Una de las tantas joyas a seguir alrededor del planeta.

