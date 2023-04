Gustavo Munúa dejó de ser el entrenador de Unión: la lista de candidatos para reemplazarla es muy extensa

escuchar

SANTA FE.- El uruguayo Gustavo Munúa dejó la conducción técnica de Unión. Marcelo Mosset, el entrenador de la reserva, que antes de Munúa dirigió durante tres cotejos al plantel tatengue, asumió este martes de manera interina. El anuncio fue realizado por los dirigentes del club santafecino en sus redes sociales, con un breve mensaje donde agradece a Munúa y sus colaboradores, pero no detalló los pormenores de su salida.

El ex arquero de la selección uruguaya y ex entrenador de Nacional de Montevideo se había hecho cargo del equipo rojiblanco santafecino en septiembre del 2021. La estadística de su campaña no respaldó su trabajo, ya que bajo su conducción, Unión disputó 71 partidos, ganó 22 encuentros, empató 19 y perdió 30, con un 39% de eficacia.

La gestión de Gustavo Munúa se volvió insostenible para los dirigentes de Unión Fotobaires

Lo que también se evaluó en la comisión directiva de Unión fue el resultado de los últimos 25 partidos, de los cuales el equipo ganó tres, empató nueve y perdió 13. Es decir, que cayó en más de la mitad de los cotejos que disputó. Bajo su gestión, Unión finalizó el Torneo 2022 en la 22° posición obteniendo el 39,5% de eficacia. Mientras que en la Copa de la Liga 2022, no se clasificó a los cuartos de final y su efectividad fue del 40,5%. Deja al equipo a dos puntos del descenso directo, ya que este año desciende uno por la tabla general. Y está a 12 puntos del último que desciende por promedios.

Munúa llegó hasta el partido del domingo ante River rodeado de cuestionamientos. Los socios venían solicitando su desplazamiento muchas fechas antes, incluso con movilizaciones hasta el club o esperando al presidente Luis Sphan en el ingreso al club para cuestionarle la continuidad del cuerpo técnico.

ℹ️ El Club Unión comunica que Gustavo Munúa no continuará al frente del primer equipo.



Agradecemos a Gustavo y a su Cuerpo Técnico por esta etapa juntos, y les deseamos lo mejor de cara al futuro.



Desde este martes, Marcelo Mosset asume de manera interina. pic.twitter.com/xwLRIWkpK4 — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 4, 2023

Luego del partido ante River, el entrenador uruguayo manifestó que tenía fuerzas para continuar en su cargo, pero los hinchas se hicieron sentir en las redes sociales pidiéndole a los dirigentes que decidan la salida del DT. “ Nos sentimos bien, fuertes, hay que dar vuelta la situación, ganar, conseguir puntos . Sabemos que el equipo en otros partidos pudo obtener la victoria y no se dieron, pero hay que hacerse fuertes. Se puede salir de esto, no tengo dudas, hay que hacerlo, no podemos regalar ni un minuto de los partidos que nos quedan”, había afirmado Munúa tras el partido en el estadio “Mas Monumental”. Pero los hinchas se hicieron sentir en las redes sociales pidiéndoles a los dirigentes que decidan la salida del DT.

Mosset vuelve a colocarse el buzo de entrenador de la primera división pero en forma interina y debe preparar el equipo para el cotejo del próximo sábado ante Belgrano, en el estadio “15 de Abril”. Juan de Olivera será el ayudante de campo y Ariel de Bernardi el preparador físico.

Más allá de esta designación de Mosset, los dirigente de Unión continúan la búsqueda y en la lista de candidatos aparecen los nombres de Omar De Felippe, Sebastián Méndez, Carlos Tevez, Ricardo Zielinsky, Juan Cruz Real y Abel Balbo.