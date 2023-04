Tito Pompei reveló si imagina a un DT extranjero dirigiendo a Boca: “Ya hubo, ¿no?”

escuchar

Roberto Pompei, exayudante de campo de Hugo Ibarra, deslizó este lunes por la noche una versión acerca del posible sucesor del Negro en el cargo del entrenador de Boca Juniors. Consultado por el periodista Miguel Simón sobre si imagina a un extranjero dirigiendo al conjunto xeneize, contestó con una repregunta: “Ya estuvo, ¿no? ¿Hace muchos años? ¿Y era brasileño, no?”. Hablaba de Dino Sani, que dirigió al club en 1984.

Después, Pompei admitió que sería “raro”, porque “últimamente no se da”, y concluyó, ambiguo: “Qué sé yo, la verdad que ni idea. Por ahí, no sé nada. De eso, nada”. A la vez, tampoco descartó que el técnico interino, Mariano Herrón, continúe en el puesto: “Si este equipo empieza a jugar bien y gana… después de Scaloni, terminemos con los técnicos de jerarquía y con el sello en la espalda”.

En cuanto a la negativa del Tata Martino a tomar el cargo, dijo: “Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender, porque no sé cómo fue el ofrecimiento, en qué contexto, hasta dónde llegaron a hablar. Yo te puedo decir, si me venís a hablar y hablamos 10 veces, y te digo que no… no sé cómo se gestó eso. No tengo idea cuál fue el nivel de charla”. En cualquier caso, Pompei consideró que 2023 “va a ser un año bravo” para cualquier entrenador por el trasfondo político, ya que en diciembre se celebran las elecciones en el club.

Por otro lado, aseguró que Boca tiene posibilidades de competir en la Copa Libertadores, y en buena medida, lo atribuyó a los rivales que le tocó en el sorteo. “Tiene un grupo que puede terminar de acomodar esto, que no fluía en un grupo que te puede dar alguna chance. No es lo mismo jugar con el Palmeiras de Brasil, que con un equipo venezolano”, señaló, con respecto a Monagas.

Sobre el actual plantel de Boca, eligió a los referentes, y se quedó con tres: “Marcos (Rojo), un tipo de muchísima experiencia. A nosotros se nos fue casi dos meses del predio; Pipa (Benedetto) es un tipo que marca; lo tenés a Pol (Fernández), un chico del club con experiencia, y después son los que no juegan: Javi García y el Pulpo (González)”.

Por otra parte, se refirió a las derrotas de Boca frente a Racing por el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, y a la injerencia del árbitro en el resultado. “San Luis, minuto 120, con alguna cosita, y el de Arabia, ni hablar: el mismo árbitro (Fernando Rapallini) que nos pidió disculpas porque se había equivocado en el Cilindro por un penal que lo llaman, lo va a ver y no cobra, y en Arabia, un penal que le dicen que es penal, y no lo mira”.

Por último, reveló que todavía no sabe si seguirá trabajando con Ibarra y Gracián. “Vamos a ir a comer con el tono y con Hugo, porque lo queremos hablar a ver qué quiere cada uno. No lo descarto, me sorprendió muy gratamente el Tano”, admitió.

