Hernan Crespo del Chelsea es abordado por Lee Bowyer del Newcastle United durante su partido de fútbol de la Premier League inglesa en el Stamford Bridge de Londres, el 9 de noviembre de 2003. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Mike Finn-Kelcey

28 de mayo de 2020 • 09:02

En tiempos de repasos generales por viejos temas, los medios se encargan de valorar a diferentes deportistas a lo largo de los años en distintas competencias. Así, el medio inglés The Sun elaboró una lista de los 11 futbolistas que ellos consideran que fracasaron en la Premier League. Dos delanteros argentinos aparecen en la nómina y casualmente ambos no pudieron desplegar su talento en Chelsea: Hernán Crespo y Gonzalo Higuaín .

En la nota consideran que la Premier League representa un gran desafío para futbolistas consagrados. Incluso, entienden que el alemán Timo Werner, de Leipzig, que marcó 31 goles en 42 partidos en la Bundesliga, podría considerar lo que les sucedió a otros jugadores consagrados para determinar si salta o no al fútbol inglés. Sucedió que Werner estuvo hasta hace pocas horas en la mira del Liverpool, principalmente.

Incluso, The Sun dice en su publicación que así como existen jugadores como Fernando Torres y Sergio Agüero, que sí pudieron hacerse fuertes en la competencia, aparecen nombres como los del uruguayo Diego Forlán (Manchester United) o el del colombiano Radamel Falcao (Manchester United y Chelsea), que no lograron demostrar todo su poderío ofensivo.

Gonzalo Higuaín celebra después de marcar su segundo gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Chelsea y Burnley en el Stamford Bridge en Londres el 22 de abril de 2019. Fuente: Archivo - Crédito: Glyn KIRK / AFP

Dentro de la nómina que armaron con datos de cuál fue el rendimiento de figuras como Andriy Schevchenko o Robinho, aparece Hernán Crespo, que desde 2003 a 2008 en Chelsea tuvo una tarea que consideran no se acercó a lo que había hecho el delantero argentino en Parma y Lazio, en Italia. En Inglaterra apenas pudo marcar 20 goles en cinco años.

En esa elección también figuran el brasileño Alexandre Pato (Chelsea) y Fernando Morientes (Liverpool), que tuvieron apenas una temporada en esos clubes. De la misma manera que incluyen a Gonzalo Higuaín, que en Stamford Bridge, apenas pudo anotar 5 goles en 14 partidos. La expectativa sobre el atacante argentino era enorme porque llegaba después de marcar 100 goles en la Liga para Real Madrid y traía unos 71 para Napoli.

Lo concreto es que en la lista que armó The Sun no sólo es complicado jugar en la Premier League, sino hacerlo en Chelsea, porque seis de los once que integran la nómina no pudieron triunfar en Stamford Bridge.