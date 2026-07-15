The Sun publicó una nota sobre los “10 trucos sucios” del “Dibu” Martínez

El medio británico sensacionalista The Sun publicó una nota sobre los supuestos “10 trucos sucios” del arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, en la previa del partido contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Entre los puntos se mencionan que el defensor del arco del Aston Villa -de la Premier League inglesa- festeja mucho, distrae a los rivales y quiere tocar la pelota antes de un penal.

Inglaterra Getty Images

El periódico primero sostuvo que el arquero para la selección inglesa es “una cara conocida” (por jugar en la liga de Inglaterra) y que es reconocido internacionalmente por “las tácticas que utiliza para desestabilizar a sus oponentes”.

1. Comité de bienvenida

“Las payasadas de Martínez en 2022 provocaron la condena internacional, ya que utilizó todos los trucos posibles para desestabilizar a sus oponentes, hasta el punto de que el organismo rector del fútbol, ​​la IFAB (International Football Association Board), introdujo nuevas reglas para evitarlo", marcó The Sun.

A la táctica que se refiere consiste en acercarse al pateador antes de un penal o un tiro libre e “interrumpir su rutina” para desestabilizar al rival. Pero esto, sumó el periódico, ya fue prohibido para este Mundial 2026.

2. Hablar mal de los demás

“Esta es una característica por la que Martínez también es muy conocido. Es descaradamente hablador y tratará de meterse en la mente de sus rivales diciéndoles que sabe adónde van”, se aseguró en la nota.

Argentina pasó por penales a la final contra Brasil

Se hizo alusión, además, en que esa estrategia lo ayudó al “Dibu” en las semifinales de la Copa América del 2021 (en la que Argentina salió campeona) contra Colombia, encuentro que fue definido por penales. El arquero ese día atajó tres.

3. Retraso en el manejo de la pelota

The Sun indicó que al arquero “le encanta tocar la pelota con las manos antes de que se ejecute un penal”, algo que provoca “un pequeño retraso en el procedimiento”.

“Una vez más, esto fue actualizado por la IFAB, lo que significa que este tipo de artimañas no deberían ser posibles. Pero con Martínez, podés estar seguro de que intentará encontrar la manera”, sumó la nota.

4. Lanzamiento de distracción

El cuarto “truco” hace alusión al lanzamiento de la pelota lejos del rival que va a patear. “Esta táctica funcionó a la perfección contra Aureliano Tchouameni (de Francia) en la final del Mundial, ya que el francés tuvo que ir a recuperar el balón antes de patear desviado", se indicó.

En la final del Mundial de Qatar, Tchouameni erró un penal

Esto también fue prohibido para esta Copa del Mundo. “Pero Martínez seguramente las infringirá en la medida de lo posible”, se advirtió una vez más.

5. Controles de pelota del árbitro

“Martínez no solo es muy expresivo con sus rivales, sino también con los árbitros. El arquero siempre está provocando para asegurarse de que los árbitros lo escuchen a él y a sus quejas infundadas antes de que se ejecute el tiro. Esto puede sembrar dudas en el fondo de la mente de su oponente y desviar la atención hacia sus propias quejas teatrales”, publicó The Sun.

Szymon Marciniak amonesta a Emiliano Martínez durante la tanda de penales de la final de la Copa Mundial Qatar 2022. Thanassis Stavrakis - AP

6. El gran acto

En otro tramo de la nota, el periódico sensacionalista señaló que “Dibu” tiene una “teatralidad” y que es “un actor” para “aparentar ser más importante de lo que es”.

“Con su imponente estatura de 1,96 metros, no pasa desapercibido entre la multitud, pero aprovecha al máximo su gran físico. Y aunque bailar sobre la línea y tocar la madera está prohibido, aún así será difícil superarlo”, se limitó a destacar The Sun, sin una explicación más profunda sobre este punto.

7. Contacto visual

“Además de su imponente físico, Martínez también mira fijamente a sus oponentes con una mirada inquebrantable. En realidad, ni siquiera mira a la pelota durante la carrera de aproximación, sino que opta por mirar a los ojos del pateador para desconcentrarlo”, insistió el artículo.

8. Celebración

Un distintivo del arquero argentino es su celebración. The Sun fue más allá y publicó: “Si sus payasadas antes de los saques o sus payasadas durante los partidos no fueran suficientes, entonces que Martínez eche sal en la herida podría ser la frutilla del postre. El exjugador del Arsenal es propenso a sobrecelebrar para desconcentrar a sus rivales y provocar una reacción, incluyendo su famoso movimiento de hombros".

BAILE DIBU BAILEE SOS LO MEJOR QUE LE PASÓ A ARGENTINA pic.twitter.com/r6ghciYrCK — Ezze | IA (@ezzetaborda) December 18, 2022

9. Acto de villano de pantomima

The Sun asegura que Martínez “incita tanto a sus oponentes como al público a reaccionar en su contra”.

“Parece absorber la energía del estadio, pero las emociones negativas le resbalan como a un pato en el agua”, sumó.

10. Rebote táctico

Por último, el artículo aseguró que según sus entrenadores juveniles, el arquero “a veces les daba un golpe final a los oponentes que carecían de confianza, infundiéndoles falsas esperanzas”.

“Lo hacía dejando caer pelotas fáciles o permitiendo rebotes suaves, de modo que el atacante, frustrado, realizaba tiros precipitados pensando que tenía más posibilidades de anotar de las que realmente tenía”, cerró.