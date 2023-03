Los arqueros ya no podrán distraer a los ejecutores de los penales antes de que pateen

escuchar

La International Board del fútbol (IFAB, en inglés) decidió modificar la regla que rige para los disparos desde el punto del penal. A partir de ahora, los arqueros no podrán distraer de ninguna manera a los ejecutantes. Deberán mantenerse en la línea de sentencia hasta el impacto de la pelota. Las tácticas psicológicas de Emiliano “Dibu” Martínez y otros guardavallas antes de las definiciones desde los doce pasos instaron a los responsables de las reglas a introducir modificaciones para regular el comportamiento de los arqueros.

Llamada “ley anti-Dibu”, por el hábito del arquero argentino en este tipo de tácticas (sobre todo utilizadas en la Copa América 2021), la regla 14 tiene un texto nuevo: “El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de sentencia, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, establece la IFAB en la circular con todas las modificaciones que fueron aprobadas en la reunión del último 4 de marzo y que entrarán en vigencia a partir de la nueva temporada. Es decir, desde el próximo 1° de julio.

"Mirá que te como, hermano", le dijo Dibu Martínez al colombiano Yerry Mina antes de este penal en la Copa América de Brasil 2021; ya no podrá hacerlo más Eraldo Peres - AP

A partir de ahora, los arqueros no podrán faltarles el respeto ni provocar a los ejecutantes de los penales. Es decir que el ya famoso “Mirá que te como, hermano”, de Martínez a Yerry Mina, de Colombia, en las semifinales de la Copa América de Brasil 2021 hoy sería considerado como una infracción. Y merecería tarjeta amarilla. Desde el próximo 1° de julio los arqueros deberán limitarse a hacer su trabajo. Es decir, atajar. No podrán influir de ninguna forma en los pateadores. Ni siquiera podrán tirar la pelota lejos, correrle la pelota a los ejecutores o modificar el punto del penal antes del tiro. Tampoco podrán hablar con el árbitro. Tendrán que permanecer en su arco, a la espera del remate.

En febrero, y cuando ya era un hecho que la IFAB debatiría las atribuciones de los arqueros en la previa de los penales, Martínez se atajó: “Siempre dije que, después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Ya atajé lo penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años. Capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar. Con eso ya me alcanza”, dijo el actual arquero de Aston Villa, nacido en Mar de Plata y formado en Independiente. “Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”, anticipó el arquero del seleccionado argentino cuando informes de prensa en Inglaterra anticipaban que la FIFA y la IFAB evaluaban cambios a la regla del penal.

Las explicaciones de Dibu Martínez sobre el penal atajado a Tchouameni en la final de Qatar 2022

En medio de los festejos por la obtención de la tercera estrella, y en la previa del partido con Panamá disputado este jueves en el estadio Monumental, Martínez fue uno de los más aplaudidos y vitoreados por la hinchada argentina. El arquero fue uno de los primeros en salir al campo de juego a hacer el calentamiento previo. Aprovechando su presencia, los simpatizantes albicelestes le pidieron que bailara. El arquero no pudo evitar hacer su ya icónico “baile”, el mismo que realizó en la final de Qatar, cuando el futbolista francés Aurelian Tchouameni marró su penal en la definición desde los 12 pasos y abrió el camino para la obtención de la tercera estrella para la Argentina.

La circular de la IFAB, que también recibió la AFA, incluye otras modificaciones que también entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de julio. Entre ellas se destaca el ingreso de personas que no estén autorizadas al campo de juego durante un gol, y el tiempo adicionado al reglamentario, que ahora incluirá los festejos de los goles (además de los cambios y las resoluciones del VAR, que ya se tenían en cuenta). También hay cuestiones específicas del fuera de juego y de protocolo del VAR.

