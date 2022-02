Thibaut Courtois contó por qué pudo atajarle el penal a Lionel Messi, que arrastra números negativos y fue muy criticado por la prensa francesa

Su figura resultó determinante para que el desenlace no fuese más complejo para Real Madrid. Soportó todos los embates de PSG y dejó sin argumentos a Lionel Messi. No fue completa su tarea porque los españoles cayeron por 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League tras el golazo de Kylian Mbappé, aunque tuvo intervenciones clave como haberle atajado un penal al argentino. El arquero belga Thibaut Courtois contó por qué pudo quedarse con el disparo del rosarino desde los doce pasos y quedó claro que estudió cada movimiento.

El guardavalla de 29 años ya conoce a Messi y cuando era el arquero de Atlético de Madrid también le contuvo un penal, el 28 de agosto por la Supercopa 2013. Tras el partido de anoche en París, Courtois contó por qué pudo ganarle nuevamente el duelo ante el argentino: “He estudiado bastante a Messi, era jugar con él en la línea y me decidí por la izquierda. Sabía que Messi había fallado tres penales a la derecha y había metidos los otros cruzados. Fue bueno para mantenernos en el partido, pero que te conviertan en el último segundo es duro”.

El penal que Courtois le atajó a Messi

Messi por primera vez no le convirtió un penal a Real Madrid, tras los seis que aprovechó con la camiseta de Barcelona. Chocó contra los dos muros que se le interponen desde hace más de tres años y medio: Real Madrid y Courtois.

El estudio de Courtois y la racha negativa que arrastra Messi ante Real Madrid, resultaron un combo letal. El argentino ya acumula ocho cotejos sin convertirle a Real Madrid y siete sin vencer a Courtois. La última vez que festejó fue el 6 de mayo de 2018, con un tanto en el 2-2 en el Camp Nou. Y hacía cuatro encuentros que no festejaba los tres puntos frente a Real Madrid, hasta que Mbappé, imparable sobre la izquierda, tras recibir un pase de taco del reaparecido Neymar, eliminó con un movimiento a Militao y a Vázquez para definir por entre las piernas de Courtois.

Las estadisticas no le ofrecen un guiño a Messi en este rubro, ya que erró su quinto penal en Champions de los últimos 23 que ejecutó. Es el jugador que más penales desperdició en la competición desde la temporada 2003/2004. El último penal que tuvo en Champions en una etapa de eliminación directa del torneo también lo falló. En esa ocasión, el argentino, jugando con la camiseta de Barcelona, no pudo ante Keylor Navas, que era el arquero de PSG, por los octavos de final de la temporada pasada.

Otro ángulo: Courtois detiene el remate de Messi Antonio Villalba - Real Madrid

El diario deportivo francés L’Equipe fue lapidario con el futbolista que lleva la camiseta 30 en el equipo parisino: lo calificó con 3 puntos. “Hay algo triste al verlo así. En la primera parte, en esa posición de casi organizador en el centro del campo, el argentino estuvo activo, pero le faltó mucha precisión (salvo en su pase a Mbappé en el 17). En los uno contra uno, sufrió el impacto atlético. Su segunda parte fue mejor: aseguró algunos ataques de forma eficaz. Pero empañó su valoración por algunos disparos errados (53 y 75) y el penal fallado. Este Messi es inquietante”, se lee en la crónica del partido. El mismo diario calificó con 8 puntos a Mbappé, la figura de la noche.

Emmanuel Petit, campeón mundial con Francia en 1998 y hoy comentarista en la TV francesa, fue contundente en su crítica. Considera a Mbappé el rey del PSG y cree Messi debe ponerse al servicio del francés, y no al revés: “El rey hoy en día en el PSG es Kylian Mbappé y no entiendo por qué Lionel no intenta jugar constantemente con él. Cuando Neymar entraba en juego, era evidente, siempre buscaba la combinación con Messi. Ha estado en lo más alto durante 15 años, pero el nuevo rey es Kylian Mbappé y le toca ponerse al servicio de Kylian si quiere salir adelante, ser decisivo y ganarse el corazón de los parisinos”, comentó tras el triunfo del equipo local en el Parque de los Príncipes.

Messi saluda a Mbappé tras el gol del francés FRANCK FIFE - AFP

La contracara es la mirada de Mauricio Pochettino, que se deshizo en elogios hacia Messi, pese al penal errado: “Si el equipo ha mostrado un nivel alto de juego es gracias a Leo que ha hecho un gran partido, ha conectado todos los elementos, las acciones ofensivas han salido de sus pies, sólo le ha faltado coronar con el gol”. Y agregó: “Lo más importante es que vamos a poder competir en Madrid y si jugamos a este nivel vamos a tener muchas posibilidades de pasar a la siguiente etapa”, finalizó el DT.

La revancha será el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu y está claro que Messi deberá torcer este presente incómodo en el PSG, que intenta consagrarse en la Champions League por primera vez en su historia.