Tigre, sin peso ofensivo, perdió con City Torque y quedó comprometido en la Copa Sudamericana

Disminuido en ataque, sin las individualidades que venían cubriendo la cuota de efectividad en los últimos tiempos, Tigre comprometió su continuidad en la Copa Sudamericana. De local perdió 1-0 frente a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final. El desquite en Uruguay se disputará el miércoles próximo, a las 21.30.

Mientras el Matador venía de superar el play-off de los 16avos de final ante Nacional (Uruguay), City Torque evitó esa etapa al terminar primero en su grupo, por delante de Gremio, Deportivo Riestra y Palestino.

Tigre se ilusionará para la revancha con el regreso de Ignacio Russo, que esta noche presenció el partido en una cabina en cumplimiento de una sanción. No llegará el Pity Martínez, que frente a River sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, y ya no contará más con el goleador David Romero, que en las últimas horas viajó a Italia para incorporarse a Parma, en una transferencia que al club de Victoria le dejará siete millones de euros, más otros tres en variables por objetivos.

El arquero Franco Torgnascioli se anticipa al debutante Mauro Méndez ALEJANDRO PAGNI - AFP

Tigre está en plena reconfiguración ofensiva en un momento que define su clasificación en el frente continental. Empieza a insertar nuevas piezas. Estando en desventaja, cuando quedaban 25 minutos debutaron Ian Subiabre, uno de los marginados de River que llegó en préstamo, y Mauro Méndez, que viene de una buena temporada en Banfield y dispuso de la oportunidad más clara para empatar con un cabezazo que salió desviado. Subiabre agitó un poco la ofensiva, tuvo dos remates que fueron bloqueados y otro que salió desviado.

Lo más destacado de Tigre 0 - Montevideo City Torque 1

El primer tiempo no les dio motivos futbolísticos interesantes a los hinchas de Tigre para que dejaran de sentir el frío húmedo en el José Dellagiovanna. Desarrollo anodino, sin profundidad y escaso de ideas. Al equipo de Dabove le costó llevar la iniciativa, su construcción del juego era dificultosa, no conseguía que la pelota saliera limpia desde el doble pivote que integraron Elías y Garay. Saralegui y Santi López suelen ser los responsables en aportar cambio de ritmo y gambeta a partir de tres cuartos de cancha, pero estaban bien controlados.

Tigre no inquietaba con la pelota al ras del piso ni por la vía aérea. Recién sobre la media hora de la primera etapa encadenó tres incursiones en el área rival, con un remate de Laso que fue a las manos de Torgnascioli como ocasión más propicia.

Santi López cubre la pelota ante Ezequiel Busquets ALEJANDRO PAGNI - AFP

Montevideo City Torque, dirigido por Marcelo Méndez, extécnico de Gimnasia La Plata, fue ordenado para ocupar los espacios y mantuvo las líneas juntas. Se movía en bloque y tenía un porcentaje de posesión superior a Tigre. Todas estas consideraciones no estaban acompañadas por situaciones de gol para ninguno de los dos equipos, hasta los 45 minutos del primer tiempo, cuando Zenobio mostró grandes reflejos para despejar un cabezazo del argentino Salomón Rodríguez que se metía por un ángulo. Una sola jugada para cortar la monotonía que había predominado en el primer período.

Algo más movida fue la segunda etapa; Tigre intentó arriesgar más y City Torque encontró espacios. Una media vuelta de Serrago encendió en Tigre una ilusión que enseguida recibió un golpe con el 1-0 del equipo uruguayo, con una definición de Franco Pizzichillo, que se desvió en Banegas y descolocó a Zenobio. Fue el tercer gol del delantero en la Copa Sudamericana.

Dabove movió el banco con los ingresos de Subiabre y Méndez. Los sustituidos Serrago y Oviedo salieron silbados. Mientras Zenobio evitaba el segundo gol al tapar un mano a mano ante Salomón Rodríguez, Tigre empujó en busca de un empate que no llegó. Necesitará de Nacho Russo y acomodar otras piezas ofensivas para dar vuelta la historia en Montevideo.