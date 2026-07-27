Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

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Tigre y Nacional se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Tigre viene de ganar ante Nacional por 3-0 mientras que Nacional llega de perder ante Tigre por 3-0.
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