Tigre y Argentinos igualaron 1-1 en un atractivo duelo, pero acentuaron la rareza de una racha adversa que lleva un mes
Los conjuntos de Diego Dabove y Nicolás Diez exhiben su fútbol interesante en cada compromiso, pero no ganan desde la quinta fecha
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Los partidos que juega este Tigre en el Torneo Apertura nunca decepcionan, máxime cuando enfrente tiene a un rival como Argentinos Juniors, a pesar de su extraña actualidad. Intensos, con las ideas claras y goles que no faltan: se repartieron los momentos del partido y también el punto por el 1-1 gracias a los goles de Francisco Álvarez y Alfio Oviedo.
El Bicho está en un momento indescifrable. Caminar con la mochila de dos eliminaciones tempraneras (Copa Argentina y Libertadores) es un recordatorio frecuente cada vez que salta al campo. Incluso con eso, el fútbol argentino conoce muy bien su identidad tan formada de la mano de Nicolás Diez, algo que últimamente en el campeonato no logra reflejarlo en los resultados.
Había comenzado mejor la primera mitad, con su estilo intenso mientras la circulación se realiza en campo rival y se llena de pases y movilidad. Incluso, en una noche en la que no contó con las gambetas de Hernán López Muñoz. Aprovechando, asimismo, que en el local hubo una ausencia tan importante como aquella: el goleador David Romero se lesionó en el empate pasado ante Vélez. Y el Matador lo sintió en muchas etapas del encuentro.
Al visitante le faltó profundidad para hacer sentir su ritmo: un cabezazo liviano de Álvarez sucedió a los 25 minutos y recién 14 más tarde el chileno Iván Morales sorteó la salida de Felipe Zenobio, pero se le fue larga. Al menos, era un respiro para Argentinos en medio del tramo en el que Tigre se reencontró con algo de su habitual versión ofensiva llena de peligrosidad constante.
A los 35, Ignacio Russo, que está en una racha con sequía, ingresó al área y forzadamente punteó la definición, que se le fue por encima. Pero el más peligroso fue Santiago López, que mostró -otra vez- la influencia que tiene en el equipo: sobre el cierre, gambeteó rápido sobre la izquierda y remató fuertemente contra un Brayan Cortez bien ubicado.
Aunque hubo mínimas llegadas, fue tan atractivo el desarrollo por sus maneras que, si al descanso el resultado tenía un gol, estaba justificado. No llegaron, pero sí en el complemento y de arranque.
Al minuto, el tiro de esquina de Nicolás Oroz fue exacto para la entrada con potencia al punto penal de Álvarez, que metió un frentazo letal. Argentinos se inflaba de confianza rápido y volvía a sentirse más cómodo en los primeros minutos. No obstante, habría respuesta inmediata con los clásicos embates de un Matador que nunca se resigna en la era Diego Dabove.
El DT decidiría tres cambios antes del cuarto de hora, uno de ellos el ingreso de Alfio Oviedo. Y el paraguayo tardó un minuto para tocar la primera pelota y convertir un golazo de cabeza: López guapeó a pura gambeta por el medio y abrió hacia Martín Garay, que asistió al guaraní con un gran centro.
El cuadro colorado limitó sus virtudes a la pegada de Oroz, que otra vez, desde un tiro libre, encontró al otro zaguero, Román Riquelme, que increíblemente se perdió el gol frente al arco a los 21: se terminaron las chances de la visita. Mientras que del otro lado aparecería una más y todavía más clara.
Santi López, que fue la figura, encaró a Sebastián Prieto por el borde del área y, con su centro raso, buscó una pierna amiga que la empujara: apareció Elías Cabrera con un taco que parecía ingresar, pero terminó saliendo.
Necesitaban ganar ambos, pero alza el puño un poco más conforme Tigre por estar cuarto en la zona B. Aunque también está en días en los que la victoria no aparece, a pesar de las múltiples virtudes: al igual que su rival, no consigue tres puntos desde el 12 de febrero. Y el de este domingo fue el tercer empate al hilo, todos en su estadio.
El resumen de la igualdad en Victoria
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