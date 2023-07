Mateo Retegui se disculpó con Boca y Tigre tras la viralización de su foto con los dirigentes de River: “Quedé expuesto; yo no tenía nada que ver”

escuchar

Mateo Retegui , el atacante de Tigre que en marzo pasado debutó en el seleccionado de Italia y que es una de las figuras del fútbol argentino, quedó en el centro de la escena hace unos días por la viralización de una fotografía en la que se lo veía junto con Enzo Francescoli y Matías Patanian , manager deportivo y vicepresidente de River , respectivamente. Rápidamente se dispararon las versiones sobre una posible llegada al club de Núñez. Sin embargo, eso fue desmentido.

En la misma mesa de un restaurante de la Costanera se encontraba Hernán Berman , que además de representar a Retegui, es el agente de Facundo Colidio, uno de los jugadores pretendidos por el club millonario para este mercado de pases.

Facundo Colidio y Mateo Retegui; al primero lo quiere River JUAN MABROMATA - AFP

Fue el propio Retegui el que se encargó de desmentir, ante los micrófonos, la posibilidad de un traspaso al conjunto dirigido por Martín Demichelis. Es más: su intención, sobre todo a partir de su participación en el seleccionado italiano, es sumarse a algún equipo del Calcio. Las versiones indican que Fiorentina y Genoa están interesados en sumar al delantero de 24 años que lleva anotados once goles en la actual Liga Profesional de Fútbol. También habría clubes de la Premier League inglesa preguntando por los servicios del jugador nacido en las inferiores de Boca.

“Quedé en medio de una reunión en la que no tenía nada que ver. Estaba almorzando con Hernán Berman y se ve que él después tenía una reunión con Enzo y Patanian, yo los saludé por respeto y quedé en medio de una reunión que no era por mí”, apuntó Retegui, en ESPN, tras el partido de este domingo en el que Tigre venció por 1-0 a Instituto, en Córdoba, precisamente con un gol suyo.

Mateo Retegui, integrante del seleccionado de Italia, pretende emigrar de Tigre hacia Europa Claudio Villa - Getty Images Europe

Retegui añadió, con el deseo de que ningún integrante del club xenize ni de Tigre se ofendieran por lo ocurrido. “Quedé un poco expuesto, pero yo no tenía nada que ver, no estoy cerca de River, ni nada por el estilo. Quiero pedirle disculpas a la gente de Boca y Tigre si se lo tomaron mal, los entiendo, pero no hay nada de una ida a River”, agregó el futbolista del conjunto de Victoria.

Colidio, que se inició en Boca, podría jugar en River

El entrenador de Tigre, Juan Manuel Sara, se refirió a la posible salida del goleador Retegui y sentenció que “se tiene que ir por la puerta grande si es que le toca hacerlo”. El delantero de la selección dirigida por Roberto Mancini Italiana anotó el tanto del triunfo de Tigre ante Instituto y el DT no ahorró elogios para el jugador, de quien también dijo que “si se tiene que ir, debe ser honrando su profesión, haciendo grandes partidos”. “Ha hecho un par de temporadas muy buenas y los últimos partidos obviamente de la cabeza es difícil que se concentre, pero para nosotros es un jugador fundamental y es bueno que haya vuelto al gol porque lo necesitábamos”, opinó Sara.

