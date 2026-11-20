El 17 de septiembre de 2025, en La Paz, Tomás Cuello sufrió una fractura con luxación del tobillo izquierdo durante un partido frente a Bolívar. Atlético Mineiro avanzó hasta la final de la Copa Sudamericana, que perdió por penales ante Lanús, y el argentino tuvo que conformarse con observar la definición desde afuera. Catorce meses después, el fútbol le ofrece una revancha: este sábado, en Barranquilla, será una de las principales amenazas para Boca en la lucha por el título continental. Y tendrá, además, la posibilidad de igualar un récord histórico de la competencia.

A los 26 años, el delantero tucumano está a una victoria de alcanzar a su compatriota Fabricio Bustos (30) como el futbolista que más partidos ganó en la historia de la Sudamericana, según difundió la propia Conmebol. Una relación con el certamen que comenzó en 2017, con Atlético Tucumán, se extendió a lo largo de cuatro clubes y que todavía tiene una cuenta pendiente: la conquista del trofeo.

Cuello viajando hacia Barranquilla, donde jugará la final ante Boca DOUGLAS MAGNO - AFP

Cuello hizo méritos para que el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez volviera a instalarse en una final internacional. Con tres goles y cuatro asistencias en esta edición, el extremo resultó determinante en las instancias eliminatorias. En los octavos de final convirtió tanto en la ida como en la vuelta frente a Red Bull Bragantino, uno de sus exclubes. En el desquite, en Belo Horizonte, estableció el 2-2 en tiempo añadido que sostuvo la clasificación. Una escena que repitió en los cuartos de final frente a Santos, a los 47 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo que forzó la definición por penales, en la que lograron el pasaje a las semifinales.

La fecha tuvo una particularidad: ocurrió el 16 de septiembre, apenas un día antes de que se cumpliera un año de aquella lesión en Bolivia. “Hace un año, uno de los peores días de mi vida. Un día que cambió todo”, escribió al día siguiente en sus redes sociales. Y agregó: “Las ganas de ganar siguen siendo las mismas”.

Oriundo de Villa Carmela, una localidad ubicada en la periferia de San Miguel de Tucumán, Cuello creció en una familia estrechamente ligada a Atlético Tucumán. Su abuelo, Demetrio, vistió la camiseta del Decano en la década del 60 y su padre, Sergio, también jugó al fútbol en el ámbito provincial. De chico concurría habitualmente al Monumental José Fierro, donde años más tarde escribiría su nombre en los registros del fútbol argentino.

En abril de 2017, con apenas 17 años, Pablo Lavallén dispuso su ingreso en reemplazo de Leandro González en el triunfo por 1-0 ante San Lorenzo. Así, se convirtió en el primer futbolista nacido en la década de 2000 en disputar un encuentro oficial de la máxima categoría de la Argentina. Por entonces, ya formaba parte de las convocatorias de los seleccionados juveniles nacionales.

Ese mismo año recibió una invitación que le permitió conocer a su máximo ídolo. Jorge Sampaoli lo incluyó entre los sparrings que acompañaron a la selección en la gira por Australia y Singapur. Allí compartió entrenamientos con nada menos que Lionel Messi, con quien se reencontró meses después, durante la preparación para los partidos de las eliminatorias frente a Perú y Ecuador.

Desde chico se formó y debutó en el Decano Instagram Cuello

“Fue como tocar el cielo con las manos”, recordó en una entrevista en 2021. Cuando volvió a pedirle una fotografía, el rosarino lo sorprendió: “¿Otra foto conmigo querés?”. El adolescente no podía creer que el capitán del seleccionado se acordara de él.

Su precocidad lo llevó en 2018 a estar en el radar de Porto y hasta motivó que la prensa portuguesa lo calificara como el “nuevo Messi”. Sin embargo, las oportunidades escasearon en Tucumán y, después de apenas 20 partidos con el plantel profesional, encontró en el fútbol brasileño una alternativa para darle continuidad a su carrera.

En agosto de 2020, en plena pandemia de coronavirus, su padre y su tío lo trasladaron en auto desde Tucumán hasta Misiones. Las restricciones sanitarias les impidieron acompañarlo más allá de la frontera, por lo que Cuello debió atravesar a pie el puente internacional Tancredo Neves, con dos valijas y la documentación necesaria para ingresar en Brasil. Tenía 20 años y un nuevo destino: Red Bull Bragantino. “Crucé caminando para vivir un sueño en Brasil”, recordó tiempo después.

Tomás Cuello pasó por tres clubes de Brasil: arrancó en Red Bull Bragantino, siguió en Athletico Paranaense y finalmente en Atlético Mineiro Twitter

La adaptación al fútbol brasileño fue el punto de inflexión de su carrera. En Bragantino se afianzó como titular y disputó todos los encuentros de la campaña que culminó en la final de la Sudamericana de 2021. También fue fundamental en esa edición, con dos tantos frente a Libertad de Paraguay, en las semifinales, para que el conjunto paulista alcanzara la primera definición internacional de su historia.

El rival que le impidió coronarse aquella tarde en el estadio Centenario, en Montevideo, fue Athletico Paranaense, precisamente el club al que se incorporó tiempo después. En Curitiba disputó 164 encuentros, marcó diez goles y aportó 24 asistencias. También jugó la final de la Copa Libertadores de 2022, que perdieron ante Flamengo, y conquistó los campeonatos estaduales de 2023 y 2024.

En enero de 2025 se mudó a Belo Horizonte, con un contrato hasta diciembre de 2028. Allí encontró un lugar desde el cual potenciar sus virtudes: la velocidad, el desequilibrio en el mano a mano y la capacidad para desenvolverse por ambos extremos. Su aporte ofensivo se complementa con el despliegue para colaborar en la recuperación de la pelota.

Esta temporada, Cuello sumó 52 partidos, con nueve goles y ocho asistencias Instagram C

Este sábado, frente a Boca, el tucumano tendrá la oportunidad de conquistar el título internacional que se le escapó en Montevideo y por el que ni siquiera pudo competir en Asunción. Seis años después de aquel viaje a pie por la frontera, una victoria en Barranquilla también le permitiría inscribir su nombre en lo más alto de un registro individual de la Sudamericana.

El otro argentino de Atlético Mineiro

Cuello no es el único compatriota con el que cuenta Domínguez en el plantel. Tomás Pérez, de 21 años y surgido de las divisiones inferiores de Newell’s, también forma parte del conjunto de Belo Horizonte. El mediocampista emigró a Porto y, a comienzos de este año, se incorporó a préstamo hasta diciembre y con opción de compra a la institución brasileña. Sin embargo, apenas jugó 22 partidos, solo tres por Sudamericana.

Integrante del seleccionado argentino que obtuvo el subcampeonato en el Mundial Sub 20 del año pasado, el volante central tuvo pocas oportunidades en el primer equipo portugués y quedó relegado al conjunto juvenil. Su desembarco en Brasil respondió a una necesidad del Galo de reforzar esa posición.

Su contratación se oficializó apenas una semana después de la desvinculación de Sampaoli, a quien posteriormente reemplazó el Barba. Bajo la conducción del exentrenador de Estudiantes, el joven mediocampista busca afianzarse sin éxito en el equipo, en el que su compatriota ya es una de las principales referencias ofensivas. Dos representantes de una generación que emigró joven de la Argentina y cuyos caminos confluyeron en Brasil.