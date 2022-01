Tomás Pochettino firmó su contrato con River: qué lugar ocupará en el esquema de Gallardo

Otro año competitivo se avecina para River. Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, la defensa del título local y la Copa Argentina, el 2022 para los de Núñez tendrá la misma exigencia que en otras temporadas. Pero para Marcelo Gallardo la vara siempre está alta. Con la llegada del primer refuerzo, el Muñeco comienza a delinear el equipo y el armado comienza con un viejo anhelo del entrenador Millonario: Tomás Pochettino ya se hizo la revisión médica, firmó su contrato y es nuevo jugador de River.

Proveniente de la MLS (Major League Soccer) y con pasado en Boca, este volante creativo cuenta con mucho despliegue, buen manejo de balón y una gran pegada de media distancia. Además, puede adaptarse a cualquier esquema y se mueve por el sector ofensivo. Una síntesis de cómo juega la primera cara nueva que tendrá River, que tiene las características claves del estilo de jugador que le gusta a Gallardo.

🤝 Firma de contrato junto al Presidente @JorgeBrito y primer día en River Camp para Tomás Pochettino ✔ pic.twitter.com/OsOrdYN2th — River Plate (@RiverPlate) January 10, 2022

Tomás Pochettino llega al Millonario a préstamo por una temporada, con opción de compra, desde Austin FC, equipo del fútbol norteamericano, una de las franquicias más nuevas que tiene el fútbol de los Estados Unidos. Allí, tiene contrato hasta el año 2024. En su primera y única temporada en el equipo de Texas fue compañero de Sebastián Driussi y de Cecilio Domínguez. Con la camiseta de ese equipo jugó 31 partidos, 26 de ellos como titular, y marcó dos goles, ambos ante Houston Dynamo. También dio una asistencia. La temporada de Austin no fue la mejor y eso no ayudó al rendimiento del ex Talleres: el equipo culminó el campeonato en la anteúltima colocación de la Conferencia Oeste con sólo 31 unidades, a 17 de ingresar a la zona de playoffs.

Tomas Pochettino con la camiseta de Austin FC de la MLS, equipo en el que tiene contrato hasta 2024 Lyndsay Radnedge/ISI Photos - Getty Images North America

Pero todo lo que hizo en el fútbol argentino es la resultante del interés de River por Pochettino que, a pesar de sus 25 años de edad, tiene un gran recorrido. Este futbolista nació en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Allí se desempeñó en las divisiones infantiles de Atlético, también pasó por Ferro de esa ciudad y Ben Hur.

A sus 12 años, pasó a Boca donde tuvo su largo recorrido por las divisiones inferiores. En 2015 le llegó el momento de debutar en la primera del xeneize. Fue el 8 de noviembre de ese año en un partido ante Rosario Central en el que el director técnico Rodolfo Arruabarrena lo mandó a la cancha en lugar de Nicolás Colazzo.

Tomás Pochettino (izquierda) cuando vistió la camiseta de Boca Juniors Boca Juniors Oficial

En el primer equipo de Boca no iba a contar con los minutos suficientes para poder demostrar. Es por eso que, Defensa y Justicia le abrió las puertas a este buen mediocampista para que pueda tener la continuidad deseada. En el Halcón estuvo durante dos años y medio y demostró todo su potencial. Disputó copas internacionales y en 51 partidos jugados anotó cuatro tantos y dio cinco asistencias.

Pero su mejor versión fue en Talleres, club al que arribó en 2018 en préstamos cruzados con el defensor Lucas Olaza, pero que en 2019 le compró la totalidad de su pase a Boca a cambio de 1,8 millones de dólares. Allí fue cuando Gallardo ya se fijó en él, pero su llegada no pudo concretarse y recaló en Austin FC de Estados Unidos, a cambio de 2.5 millones de dólares por el 100% de la ficha.

Tomás Pochettino tuvo un gran paso con la camiseta de Talleres Marcelo Manera / Pool Argra

En el cuadro cordobés estuvo durante dos temporadas y fue dirigido por el uruguayo Alexander Medina. Durante la Copa Diego Maradona fue elegido como uno de los mejores volantes del torneo y en 60 partidos vistiendo la camiseta de la T hizo seis tantos y 10 pases goles. Otro dato clave es que en esa competencia concretó un 70% de precisión en los pases.

La revancha para el Muñeco llegó por estos días. Finalmente, contará con ese futbolista que tanto deseó tener en su equipo. Pochettino puede posicionarse en el campo de juego como un mediocampista interno, pero además, puede jugar en otras posiciones de la mitad cancha aunque con mucho más aporte ofensivo. Si bien no es un volante con tanto gol (12 en 139 encuentros) es un futbolista que pisa mucho el área rival y tiene buena visión de pase a sus compañeros. Otra de las virtudes que puede aportar es la gran pegada de media distancia y en los remates de pelota parada. A pocos días del comienzo de la pretemporada, Gallardo ya cuenta con el volante de su gusto, que alguna vez buscó y al que podrá adaptarlo a su estilo de juego.