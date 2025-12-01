El optimista de la salvación: el Fortaleza de Martín Palermo le ganó a Mineiro y sigue vivo en el Brasileirão

Parecía imposible. De hecho, aún no hay que dar por sentado el milagro, porque al observar la tabla de posiciones del Brasileirão aún se ve a Fortaleza inmerso entre los cuatro que estarían descendiendo a la Serie B. Ahora bien, no hay dudas de que Martín Palermo les transmitió desde la dirección técnica un mensaje diferente a los futbolistas del conjunto norteño, y las respuestas aparecieron. La ilusión, más que nunca. Porque el domingo venció por 1-0 como local a Atlético Mineiro y la salvación quedó a un punto, con seis por jugar. El sueño puede fallar ante partidos tan competitivos de una liga tan competitiva, claro, pero ponerlo al borde de lograr lo que tenía aroma a utopía hace que en el Tricolor ya adoren al Titán. Jugadores y torcedores.

Desde a estreia de Palermo, o Fortaleza é a 5º equipe que mais conquistou pontos (25) no Brasileirão.



Por más que el presente no sea el mejor desde poco antes de perder con Lanús la final de la Copa Sudamericana, algo que sigue prolongándose (acumula dos derrotas y dos empates en el campeonato), al hablar del Galo hay que referirse -justamente- al subcampeón de la segunda competición más importante del continente. Ese fue el rival de Fortaleza en la tarde-noche del domingo, algo que podía atentar contra el objetivo.

Sin embargo, en un encuentro que se desarrolló con mucha paridad, incluso con mayor tenencia de pelota por parte del equipo que dirige Jorge Sampaoli, los del norte de Brasil se impusieron. Incluso, tuvo el mérito de aguantar mucho tiempo la ventaja: sucedió sobre el final del primer tiempo y terminó dándole forma al resultado definitivo y los tres puntos trascendentales.

Gastón Ávila, uno de los siete argentinos que hay en el plantel, es uno de los pilares del equipo de Martín Palermo y este domingo le hizo frente a la experiencia de Hulk. Pedro Souza - Atlético

A los siete minutos ya había advertido la ambición de quedarse con el triunfo tras un remate al poste de Breno Lopes, pero a los 40 se hizo efectiva tras una jugada colectiva llena de toques distintivos y el toque final de un argentino que lleva casi tres años vistiendo la camiseta tricolor. El local movió la pelota rápido en la mitad de la cancha, el volante Pierre recibió de espalda al arco rival y enseguida abrió hacia la izquierda para que Lopes desbordara y la jugara hacia el área de tres dedos, por abajo.

Ahí apareció Adam Bareiro, el paraguayo por el que se rompieron las manos en San Lorenzo y se desilusionaron en River, donde ni siquiera hizo un gol. No para convertir, como lo está haciendo desde que Palermo arribó a Fortaleza, sino para asistir de forma espectacular: podía sacar un zurdazo desesperado, pero optó por engancharla con el taco de su diestra para rebotarla hacia atrás. Entendió que la llegada frontal de Tomás Pochettino era más propicia, además de desorientar a la última línea rival. El mediocampista surgido en Boca y con pasado en el Millonario controló y sacó el derechazo entre las piernas del zaguero Vitor Hugo.

El guaraní se quedó mirando el festejo de la gente y abrió sus brazos; el rafaelino corrió hacia el grupo de suplentes que salieron a abrazarlo, festejo al que se empezaron a sumar los demás. ¿Y Palermo? Un grito de gol fuerte al ver el ingreso de la pelota y otro más al darse vuelta y mirar a su cuerpo técnico. No es momento para mantenerse calmo, sino para expulsar la tensión. Otro desahogo que puede valer una salvación inolvidable, pero todavía falta.

Por un lado, la actualidad invita al sueño. Sigue como el tercer equipo que estaría descendiendo (Juventude y Sport Recibe ya no tienen chances de salvarse), pero ahora se colocó a un punto de Inter, de Porto Alegre -hoy es el último que se iría tras perder 5-1 con Vasco Da Gama y echar a Ramón Díaz-, y del Santos de Neymar, que se está salvando por diferencia de goles. A dos de Vitória y a tres de Ceará. Un resumen de lo ya logrado: ya no sólo mira al que está acompañándolo, sino también a los tres que están con un pie en el abismo.

Emanuel Brítez, exdefensor de Unión e Independiente, es otro de los zagueros argentinos en los que el Titán confía para sostener a un equipo que apretó la zona de descenso y sueña con quedarse en primera. Pedro Souza - Atlético

También por los números de su ciclo: desde que recaló a comienzos de septiembre, su equipo disputó 15 cotejo, cayó en apenas cuatro y el domingo selló la séptima victoria. Con un plus: es la tercera consecutiva, después de hilvanar las únicos cuatro igualdades de este período y acumular ocho sin caer.

Aunque, por otro, en las últimas dos jornadas se le vienen dos pesos pesados, como acostumbra la competición más fuerte de Sudamérica. Con el agregado de que el próximo domingo estará todo definido: después de jugar tres partidos en diez días, culminará disputando los últimos dos en cuestión de 96 horas. El ritmo que se le conoce al campeonato brasileño.

“Estamos más vivos que nunca”

Palermo diz que jogadores do Fortaleza estão unidos e fortes: "Estamos mais vivos do que nunca".#futebol #fortaleza #brasileirao pic.twitter.com/xw2NxFQ5IX — ge (@geglobo) December 1, 2025

Primero recibirá a Corinthians este miércoles y el domingo deberá visitar a Botafogo, dos equipos que -casualmente- se enfrentaron antes de su triunfo e igualaron 2-2 en San Pablo. El primero está en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana, mientras que el segundo sí precisa no caer más allá del quinto puesto en el que está, ya que desde allí obtiene la última plaza directa a la máxima competición continental.

Puede pasar cualquier cosa, pero Martín Palermo le dio otras vibras a un Fortaleza que apenas contaba con tres éxitos antes de su arribo y en estos meses, por ejemplo, supo vencer a Flamengo, el reciente campeón de la Copa Libertadores que está a un punto de también levantar el título local. Un Titán que contagia el optimismo de siempre.