River 2022: tres refuerzos, cinco renovaciones y una búsqueda incesante para dejar tranquilo a Gallardo

Marcelo Gallardo lo tiene claro: no quiere sufrir tantos problemas como le tocó padecer en el año 2021 entre lesionados, convocados y contagiados. Claro que los imponderables son parte de la dinámica diaria de la temporada y no se pueden prever, pero el técnico de River entendió que era el momento de protegerse. Prevenir antes que curar. Y por eso salió al mercado a potenciar su plantel para afrontar la extensa competencia. Hoy, al volver a los entrenamientos para comenzar la pretemporada que se extenderá hasta el martes 18 en San Martín de los Andes, el DT tendrá tres caras nuevas: Tomás Pochettino, Leandro González Pirez y Emanuel Mammana. Pero va por más. No se conforma.

Ayer al mediodía el plantel y el cuerpo técnico se reencontró en el Monumental para hacer los chequeos médicos y las pruebas PCR antes del viaje a la Patagonia, pactado para hoy a las 14 tras la práctica matutina en Ezeiza. Según pudo saber LA NACION, habría alrededor de 10 casos de Covid-19 positivos entre jugadores y colaboradores, pero al cierre de esta edición todavía no se había publicado el parte médico oficial con los resultados de los hisopados. Como contracara, anoche el club anunció cinco renovaciones: David Martínez (a préstamo por un año), Jonatan Maidana (diciembre de 2022), Paulo Díaz (diciembre de 2024), Felipe Peña (diciembre de 2024) y Santiago Simón (diciembre de 2024).

Justamente el primer paso que dio la dirigencia millonaria fue acordar la continuidad de Martínez. Tras una larga negociación con Defensa y Justicia -dueño del 50% de su pase y actual poseedor de los derechos federativos-, pesó muy fuerte el deseo del jugador: seguir siendo uno de los pilares del equipo del Muñeco. Por el defensor central de 23 años se acordó otro préstamo por un año y se establecieron opciones de compra por diferentes porcentajes de su pase en 2022, 2023 y 2024 .

Para el mercado de pases, Gallardo le pidió a los dirigentes al menos cuatro jugadores de peso para reforzar el plantel. Uno por línea. Y la CD se movió rápido porque el DT también pretendía tener a la mayoría en el inicio del año: entiende que es fundamental que los refuerzos puedan realizar la pretemporada con sus compañeros para acelerar la adaptación. Así, River ya tiene dos defensores y un mediocampista ofensivo: los tres firmarán hoy para viajar. Mammana llegó libre desde Zenit; González Pirez arribó a préstamo por un año desde Inter de Miami con opción de compra; y Pochettino también fue cedido por un año con opción de compra desde Austin. Segundo objetivo cumplido. Y a bajo costo.

No todo termina ahí. Juan Fernando Quintero ya partió de China y debe presentarse esta semana a los entrenamientos con la Selección Colombia para jugar el domingo un amistoso con Honduras en Miami mientras espera su desvinculación de Shenzhen para poder sellar su regreso a Núñez. Aunque en un principio se negociaba un préstamo, hoy la situación es más favorable. Kaisa Group, la empresa inmobiliaria que maneja a Shenzhen, entró en cesación de pagos y se desprendería de contratos onerosos para no acumular deuda. A Juanfer nunca le pudieron pagar lo acordado y, frente a eso, su entorno es muy optimista de poder sellar una rescisión para quedar con el pase en su poder. Así, llegaría libre a River y firmaría por dos o tres años.

En tanto, la novela de Fabricio Bustos no termina. Cuando parecía que River e Independiente se acercaban a un acuerdo por el lateral derecho (1,6 millones de dólares, el préstamo de Alex Vigo y una condonación de deuda del pase de Alexander Barboza), todo se enfrió: el representante del jugador desea no renovar con el Rojo y sacarlo libre en junio para concretar ofertas del exterior. Además, su relación con los dirigentes de Avellaneda está rota. En Núñez saben de los conflictos internos, entienden que no es una negociación sencilla y son cautos, aunque hoy parece más difícil que nunca.

Por otro lado, para poder concretar el deseo de Gallardo de reforzar todas las líneas del plantel, la CD trabaja para buscar una alternativa en la delantera. Ante la posibilidad latente de la salida de Julián Álvarez (su representante está en Europa y sostiene reuniones con clubes, pero no hay ofertas por los 20 millones de de euros de su cláusula), el préstamo de Agustín Fontana a Defensa y Justicia y la chance de Federico Girotti de emigrar al exterior, reforzar el ataque se vuelve vital. Aún más sabiendo que tanto Matías Suárez como Braian Romero y Nicolás De La Cruz terminaron el año con lesiones y deberán hacer una buena pretemporada para retomar la actividad en 2022 con normalidad.

Para sostener el plantel actual, la dirigencia también trabaja en más renovaciones. Javier Pinola tiene todo acordado para extender su vínculo por un año y el arquero juvenil Franco Petroli firmaría esta semana. Mientras tanto, por otros tres jugadores todavía no hay acuerdo: Benjamín Rollheiser, Fabrizio Angileri y Bruno Zuculini siguen sin definiciones. Aunque hay optimismo de las partes por resolverlo, continúan las charlas para acercarse desde lo económico para extender los tres contratos que vencen en junio.

En cuanto a las partidas, diferentes juveniles salieron a préstamo por un año para buscar rodaje, en una práctica habitual del CT: Tomás Galván a Defensa; Tomás Castro Ponce a Godoy Cruz; Tomás Lecanda a Barracas Central; Augusto Aguirre a San Martín de San Juan; Elías López a Godoy Cruz; y Hernán López Muñoz a Central Córdoba. Por su parte, tanto Cristian Ferreira como Carlos Auzqui no serán tenidos en cuenta y se encuentran en negociaciones para buscar club. Y se espera por el futuro de los ya mencionados Vigo, Fontana y Girotti.

River comienza a transitar su 2022. Después de un año en el que obtuvo tres títulos pero debió sortear muchísimos obstáculos, Gallardo busca otra tranquilidad. El mercado de pases empieza a darle variantes de recambio y ahora tendrá el gran desafío de potenciar el nivel del equipo y ordenar las piezas para encontrar su mejor versión. Copa Libertadores, Copa de la Liga, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Liga Profesional… el Millonario jugará más de 50 partidos entre febrero y noviembre. Y el DT necesita alternativas para no sufrir como en 2021.