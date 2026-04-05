Torneo Apertura 2026: cómo quedaron las tablas después de la fecha 13

Luego de 12 fechas (queda pendiente aún la novena, que no se disputó por el paro que promovió la AFA y quedará para el final), el torneo Apertura empieza a definir a sus clasificados para los playoffs. Porque a falta de cuatro jornadas son varios los equipos que se sienten parte de la definición del campeonato, otros saben que están afuera y algunos sacan la calculadora para analizar sus chances.

En la Zona A, las derrotas del líder Vélez ante Gimnasia de Mendoza por 3-2 y de su escolta Estudiantes (frente a San Lorenzo, por 1-0) sorprendió a más de uno y le permitió a Boca, gracias a su victoria ante Talleres en Córdoba por 1-0, arrimarse a la cima.

En tanto, en la Zona B, Independiente de Rivadavia se muestra firme en lo más alto de la tabla, aunque River no le pierde pisada: con su victoria como local ante Belgrano sumó su cuarto éxito seguido. Rosario Central también festejó un triunfo esta jornada y se mantiene en el podio.

Triunfazo xeneize

En Córdoba, Boca sacó adelante un partido complejo, de esos que se destraban por detalles. En el primer tiempo, lo mejor pasó en las tribunas, con un buen marco del público cordobés y la presencia de más de diez mil hinchas xeneizes que aportaron colorido a un desarrollo pálido. En la cancha, dos equipos que llegaban invictos y con la intención de afirmarse en la zona alta ofrecieron bastante menos de lo esperado y firmaron tablas sin prácticamente inquietarse. El resultado apretado (1 a 0, con gol de Adam Bareiro) y el epílogo con la “T” muy cerca del empate, no evidencian la diferencia que se vio entre ambos equipos. El partido pudo tener más goles.

Desahogo Rojo

Independiente le ganó a Racing por 1 a 0 y se celebró en la mitad roja de Avellaneda como haber ganado una final. Como un título. Porque si bien son 19 partidos de distancia en el historial (23 en el profesionalismo), hacía rato que el Rojo no le regalaba a su público una victoria de local ante su clásico rival. Por eso la desaforada celebración con fuegos de artificio luego del apretado 1 a 0, gracias al gol de Gabriel Ávalos para meterse entre los clasificados a los playoffs.

Sopla el Ciclón

San Lorenzo es eso. El estadio Pedro Bidegain vibrando, el pueblo azulgrana unido en un grito ilusionado con la llegada del nuevo entrenador (Gustavo Alvarez), la misión cumplida fue por la mínima diferencia. Pero eso no importó. Necesitaba volver al triunfo. San Lorenzo es sufrimiento y sacrificio puro.

Así, en la semana de su cumpleaños 118° se permitió regalarse un merecido festejo. Sin jugar todo lo bien que puede hacerlo, le ganó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata e interrumpió una racha de cinco partidos sin victorias a días arrancar su periplo en la Copa Sudamericana 2026.

La racha del Chacho

En su mejor partido desde que Eduardo Coudet reemplazó a Marcelo Gallardo como DT, River goleó a Belgrano por 3 a 0 en el Monumental y sigue de cerca a Independiente Rivadavia en la Zona B del torneo, en donde su lugar en los playoffs está garantizado. Tomás Galván, en dos ocasiones, y Facundo Colidio marcaron los tantos del Millonario. Con puntaje perfecto desde que asumió el Chacho (cuatro victorias en cuatro partidos), ahora el equipo de Núñez se apronta de la mejor manera al debut en la Copa Sudamericana antes de afrontar dos clásicos que se le vienen en el Apertura: Racing y Boca.

Con o sin Fideo

Rosario Central logró ganar sin Ángel Di María. Inquietud tan repetida como significativa, y con el debut por la Copa Libertadores a pocos días de distancia, se quitó la mochila en la noche oportuna. El combo incluyó, por un lado, el 2-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura que le permite ser único escolta parcial en la zona B y, por otro, que Alejo Véliz se desahogó con un doblete en un momento personal difícil. El 9 tuvo revancha en la misma jornada luego de que el arquero rival le desviara un penal. Apareció en toda su dimensión con un cabezazo al primer palo y un anticipo a la carrera para sellar el triunfo en el Gigante de Arroyito.

Los playoffs, hoy

Así se jugarían hoy los playoffs del torneo Apertura 2026:

Vélez vs. Huracán

Estudiantes vs. Tigre

Boca vs. Racing

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Unión vs. Argentinos

Lanús vs. Rosario Central

Talleres vs. River

Independiente vs. Independiente de Mendoza

Las posiciones