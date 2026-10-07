Torneo Clausura: se definió cuándo se jugará el Superclásico Boca-River por la penúltima fecha

La Liga Profesional de Fútbol anunció este miércoles la agenda del Torneo Clausura para las fechas 13, 14 y 15, y en este mismo contexto, se hizo oficial que el cruce entre Boca y River, por la penúltima jornada de la etapa regular del campeonato, se disputará el domingo 1° de noviembre, a las 15, en la Bombonera.

En esta oportunidad, el Superclásico será un duelo en el que ambos equipos luchan por ingresar en los playoffs del torneo local, pero también tienen la mira puesta en la tabla anual, de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores, al igual que ocurrió en 2025.

En el último superclásico, jugado el 19 de abril pasado, Boca se impuso por 1-0 en el estadio Monumental, con gol de penal de Leandro Paredes, un encuentro que entonces marcó el final del invicto de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario. Pese a aquel tropiezo, el equipo de la banda roja avanzaría luego hasta la final del torneo Apertura. Desde entonces, ambos clubes pasaron por cambios importantes: Claudio Úbeda y Coudet fueron reemplazados por Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio, respectivamente. Y el de noviembre podría ser el primer Superclásico para jugadores como Leonel Flores y Leandro Lozano, por el lado del Xeneize, y para Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa en el Millonario.

Rodolfo Arruabarrena volverá a dirigir a Boca en un Superclásico NELSON ALMEIDA - AFP

La agenda del Clausura

Fecha 13

Jueves 15:

20.00 Huracán – Gimnasia La Plata (Zona B)

Viernes 16

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 Platense – Lanús (Zona A)

17.30 Independiente Rivadavia – Tigre (Zona B)

20.00 Vélez – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18

14.45 Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 Estudiantes La Plata – San Lorenzo (Zona A)

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)

20.15 Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

River y Belgrano, uno de los cruces destacados en la fecha 13 SEBASTIAN SALGUERO

Fecha 14

Viernes 23

18.30 Gimnasia (Mendoza) – Platense (Zona A)

19.00 Gimnasia La Plata – Sarmiento (Zona B)

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 Independiente – Boca (Zona A)

19.15 River – Racing (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27

19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B)

Racing y River animan uno de los clásicos de la fecha 14 Gonzalo Colini - La Nación

Fecha 15

Viernes 30

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia La Plata (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes La Plata – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

Lunes 2