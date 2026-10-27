Toronto FC vs. D.C. United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Toronto FC recibe a D.C. United en la jornada 33 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Toronto FC y D.C. United, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20.30 h en el BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Toronto FC busca recuperarse luego de la derrota por 4-2 frente a Columbus Crew, mientras que D.C. United arriba al BMO Field tras haber perdido 2-0 ante FC Cincinnati en su última aparición.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos equipos marca una irregularidad que buscarán quebrar en este tramo final de la temporada. Con el foco puesto en la solidez defensiva, tanto el conjunto canadiense como el de Washington intentarán ajustar sus piezas tras los resultados negativos cosechados en sus partidos previos.
Lo que está en juego
Para ambos equipos, este enfrentamiento representa una oportunidad crucial para sumar de a tres puntos y escalar posiciones en la tabla de la MLS a pocas jornadas del cierre de la fase regular, donde cada unidad resulta vital para sus aspiraciones en el certamen.
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