Tres nuevas listas para el Mundial: los 26 de Pochettino, el dato curioso de Marruecos y la polémica ausencia de Panamá

Tres selecciones presentaron este martes sus listas definitivas para el Mundial 2026, a solo cuatro días de que se cumpla la fecha límite. Se trata de Estados Unidos, comandada por el argentino Mauricio Pochettino, con Christian Pulisic y el hijo de una leyenda a la cabeza; Marruecos, que en Qatar 2022 consiguió el récord de ser el país africano que más lejos llegó en una copa del mundo; y Panamá, que disputará el certamen por segunda vez.

En el caso de Estados Unidos, una de los países anfitriones, hizo la presentación de la lista a través de un video que compartieron en sus redes sociales. En la grabación, la federación simuló la creación de un grupo de WhatsApp en el que Pochettino envía un mensaje a sus futbolistas y ellos devuelven el saludo con emoción por participar de la copa.

Had to add 26 guys into the group chat. 📲



This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/N3IO3ru1Fy — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

En la lista figuran algunas de las estrellas que gozan de un gran presente en las ligas europeas, como Pulisic (AC Milan) o Timothy Weah (Olympique de Marsella), hijo de la leyenda George Weah. También asoma como uno de los más destacados el lateral derecho con pasado en Barcelona Sergiño Dest (PSV) y el mediocampista Weston McKennie (Juventus).

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Por otra parte, Marruecos también presentó la lista de futbolistas con los que se presentará. El seleccionado africano fue una de las revelaciones en Qatar 2022, donde llegó a semifinales -la instancia más lejana que logró alcanzar un país de ese continente-, donde quedó eliminado por Francia.

En esta ocasión, el seleccionado marroquí hizo la convocatoria -la cual comunicó a través de una simulación de un álbum de figuritas- con la ausencia de dos futbolistas que se destacaron en la última Copa del Mundo: Sofiane Boufal (Le Havre) y Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad).

No obstante, las ausencias de estos dos pilares pasaron desapercibidas a raíz de que el fútbol marroquí mostró un gran crecimiento en los últimos años, con futbolistas jóvenes que emergieron con mucho potencial y que, incluso a una temprana edad, se afianzaron en las primeras ligas.

De hecho, el entrenador Mohamed Ouahbi citó a 21 jugadores que están en equipos europeos, mientras que los otros militan en la liga local, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆



🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZKAzdUkblR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Entre los más destacados de la liga de Marruecos se encuentran el arquero Yassine Bounou (Al-Hilal), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Noussair Mazraoui, (Manchester United) Sofyan Amrabat, de Real Betis y quien fue titular indiscutido en Qatar 2022 (Brahim Díaz) la estrella marroquí que juega en Real Madrid.

A su vez, el director técnico convocó a Nayef Aguerd, (Olympique de Marsella) quien está lesionado, pero al ser uno de los futbolistas más completos en su equipo, esperan que pueda llegar a la competencia.

Por su parte, Panamá hizo lo propio y presentó el listado oficial de futbolistas con los que disputará su segunda Copa del Mundo. La federación publicó un video en el que expresó que quienes representará al país centroamericano no serán solo los jugadores y el cuerpo técnico, sino también los ciudadanos, y mostró cómo cada uno aporta su grano de arena.

En la lista, el entrenador Thomas Christiansen citó, entre los más destacados, al aquero Luis Mejía (Nacional, de Uruguay), el defensor Amir Murillo (Besiktas), José Córdoba (Norwich City), Adalberto Carrasquilla (Pumas) y Carlos Harvey (Minnesota United).

La convocatoria causó cierto malestar en los hinchas panameños porque el entrenador dejó afuera a Kadir Barría, futbolista de 18 años que actualmente juega en Botafogo, de Brasil. Su ausencia generó opiniones divididas, entre quienes sostienen que aún es muy joven para el Mundial y quienes aseguran que ya tiene en nivel como para competir.