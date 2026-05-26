Los deudores alimentarios argentinos no podrán entrar a los partidos del Mundial en Estados Unidos

Los deudores alimentarios de 14 distritos argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se debe a una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración norteamericana, donde la gestión de Jorge Macri puso a disposición la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Actualmente hay más de 13 mil inscriptos en la Ciudad y otras 13 provincias con las que la gestión porteña firmó convenios de intercambio.

La Copa del Mundo se realizará en México, Canadá y Estados Unidos y la Argentina es cabeza de serie en la zona J. Allí disputará partidos contra Argelia, Austria y Jordania. Durante esta primera etapa todos los encuentros se llevarán adelante en Estados Unidos, lo que dificulta directamente el acceso para los que forman parte del registro.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la medida, donde se comparte información del listado que se usa para realizar controles en territorio porteño, busca garantizar los derechos de niños y adolescentes.

Todos los partidos de la selección argentina en la fase de grupos se jugarán en Estados Unidos JUAN MABROMATA - AFP

La base de datos está a cargo de la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia porteño y cuenta con convenios de intercambio de información de 13 provincias argentinas.

La gestión de la Ciudad prohibió el ingreso de deudores alimentarios en espectáculos masivos y deportivos hace un año y los controles se realizan desde marzo de 2025 en estadios de fútbol y eventos musicales, donde se escanea el documento de los hinchas o fanáticos y se les prohíbe la entrada a los inscriptos en la RPAM. Desde entonces, se realizaron 187 operativos con 162 deudores alimentarios detectados.

El Arrowhead Stadium, en Kansas, donde la selección argentina jugará su debut ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 Reed Hoffmann - FR48783 AP

El listado de personas con restricciones vigentes fue compartido para que las autoridades norteamericanas puedan aplicar el derecho de admisión.

“En un trabajo conjunto con el gobierno nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial. El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, expresó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Y sumó: “Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”.

Con la incorporación del RPAM al programa nacional Tribuna Segura, se podrán realizar una mayor cantidad de controles en los 18 estadios de fútbol de la ciudad.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha.



En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) May 26, 2026

“En la Ciudad la ley se respeta. Más de 13.000 deudores no entran a las canchas, y ahora tampoco al Mundial. Si debés alimentos, ponete al día o miralo por la tele”, añadió el primer ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Argentina debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, se enfrentará a los austríacos -el oponente de mayor envergadura por tener varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa- el lunes 22 a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas. Por último, el sábado 27 de junio a las 23 la albiceleste se medirá contra Jordania, en el mismo escenario que el segundo.

Una semana atrás, el gobierno nacional puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en el país la lista de los argentinos que tienen derecho de admisión en una medida aprobada en el Boletín Oficial. En tanto, el Gobierno señaló que la resolución se da en el marco de lo dispuesto por los acuerdos en materia de seguridad firmados con los organismos del gobierno de los Estados Unidos “en atención a la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026″.