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Mundial 2026, en vivo: la lesión de Messi y la lista de Scaloni para los últimos amistosos

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Mundial 2026, en vivo: la lesión de Messi y la lista de Scaloni para los amistosos previos
Mundial 2026, en vivo: la lesión de Messi y la lista de Scaloni para los amistosos previosManuel Cortina

Las claves del día

  • Scaloni, sobre la lesión de Messi: “Nos hubiese gustado que llegara sin problemas pero no está siendo así”.
  • El cuerpo técnico prepara la lista para los amistosos previos, que se disputarán el 6 y 9 de junio.
  • La selección argentina tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista de 26 jugadores que irán al Mundial

Los deudores alimentarios argentinos no podrán entrar a los partidos del Mundial en Estados Unidos

Los deudores alimentarios de 14 distritos argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se debe a una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración norteamericana, donde la gestión de Jorge Macri puso a disposición la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Actualmente hay más de 13 mil inscriptos en la Ciudad y otras 13 provincias con las que la gestión porteña firmó convenios de intercambio.

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