Los deudores alimentarios de 14 distritos argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se debe a una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración norteamericana, donde la gestión de Jorge Macri puso a disposición la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Actualmente hay más de 13 mil inscriptos en la Ciudad y otras 13 provincias con las que la gestión porteña firmó convenios de intercambio.