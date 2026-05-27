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Mundial 2026, en vivo: la lesión de Messi y la lista de Scaloni para los últimos amistosos
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Las claves del día
- Scaloni, sobre la lesión de Messi: “Nos hubiese gustado que llegara sin problemas pero no está siendo así”.
- El cuerpo técnico prepara la lista para los amistosos previos, que se disputarán el 6 y 9 de junio.
- La selección argentina tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista de 26 jugadores que irán al Mundial
Los deudores alimentarios argentinos no podrán entrar a los partidos del Mundial en Estados Unidos
Los deudores alimentarios de 14 distritos argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se debe a una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración norteamericana, donde la gestión de Jorge Macri puso a disposición la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Actualmente hay más de 13 mil inscriptos en la Ciudad y otras 13 provincias con las que la gestión porteña firmó convenios de intercambio.
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“Si no cumplen con sus hijos, no entran". Los deudores alimentarios argentinos no podrán asistir a los partidos del Mundial en Estados Unidos
En agenda. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026
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