Tuchel, DT de Inglaterra, reavivó diferencias con Cole Palmer, una figura que había dejado afuera del Mundial

Un nuevo capítulo de diferencias se generó este viernes en el plantel de Inglaterra. Thomas Tuchel afirmó que la baja de Cole Palmer en la selección inglesa suponía una oportunidad perdida y que la estrella del Chelsea “se pierde demasiadas concentraciones por lesiones”. El seleccionador de los Tres Leones, que dejó a Palmer fuera de la convocatoria para el Mundial a principios de este año, habló sobre la situación del delantero de 24 años el viernes en una rueda de prensa celebrada en la víspera del partido de Inglaterra contra España, por la Liga de las Naciones.

El técnico rechazó las insinuaciones de que estén gestionando la carga de trabajo del jugador al permitirle abandonar la concentración. El delantero del Chelsea jugó los 90 minutos completos en la derrota de su equipo ante el Brentford antes de incorporarse a la concentración de la selección.

“Según tengo entendido, juega con molestias y dolor, y no puede competir al máximo nivel con esas molestias y dolor. Por eso se retiró y nos lo comunicó”, dijo Tuchel. “Y el Chelsea también nos lo comunicó. Eso es lo que entiendo. No estamos gestionando su carga de trabajo”.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra BROOK MITCHELL - AFP

Palmer, que ha marcado cuatro goles en siete partidos con el Chelsea esta temporada, fue uno de los varios jugadores que se retiraron de la selección inglesa. Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, también fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel tras haber sido descartado durante el verano. “Tuvieron un buen comienzo de temporada. Nunca hicieron nada mal, simplemente elegimos a otros jugadores”, había dicho el entrenador de Inglaterra en la previa. Palmer y Alexander-Arnold figuraban entre las numerosas bajas importantes de la convocatoria de Tuchel para el Mundial, junto con Phil Foden, Harry Maguire y Luke Shaw. Foden, Maguire y Shaw seguían sin ser convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

Tuchel había elogiado a Palmer por el comienzo de temporada que había tenido, por eso lo volvió a llamar. Sin embargo, se generó un nuevo desencuentro entre DT y futbolista. “Es otra oportunidad perdida”, dijo Tuchel el viernes. “Pierde demasiadas oportunidades. Y no lo culpo por ello. Es un hecho. Se pierde demasiadas convocatorias por lesiones, y solo quiero basarme en lo que presencio personalmente y en lo que veo dentro de mi equipo”.

“Y para eso”, continuó el entrenador alemán, “tienes que estar en la concentración, y si no estás en la concentración, hay un nivel superior que debes demostrar que no puedes alcanzar, porque solo puedes hacerlo cuando estás conmigo en el campo y con nosotros en el campo. Así que sí, es una oportunidad perdida”.

El habitual festejo de Cole Palmer, el "Capitán Frío" Martin Meissner - AP

Mientras Inglaterra se prepara para cuatro partidos de la Liga de las Naciones, Tuchel afirmó que no existe un verdadero “descanso. No hablen de descanso” entre las fechas FIFA. “Es un ambiente competitivo, pero también es un ambiente en el que a los jugadores les encanta estar cuando entran por la puerta, donde les encanta entrenar juntos, estar juntos. Nunca dejaremos que se instale la ⁠sensación de que los jugadores no quieren venir. Nos centramos en los chicos que tienen muchas ganas de jugar con Inglaterra. Nos centramos en los chicos que de verdad quieren jugar por Inglaterra”, dijo.

¿Qué opinó Tuchel del partido con España? Lo siguiente: “Cuanto más analizas a España y sus últimos partidos y competiciones, más tienes que admirar su forma de defender. Impresiona cómo defienden, lo implicados y lo bien trabajados que están y cómo han añadido ese nivel a su juego. Es un trabajo colectivo y son auténticos maestros a la hora de ralentizar el juego, empujándote hacia las bandas donde pueden iniciar la presión. Es muy difícil para cualquier equipo del mundo crear chances de gol contra ellos. Nosotros queremos, por supuesto, tenemos un plan y tenemos ambición. Necesitamos una actuación completa, eso está clarísimo, si queremos tener una oportunidad de ganarles. Tenemos fortalezas que ellos no tienen como nuestro físico, nuestro ritmo”, explicó.

Y agregó: “España te dificulta jugar a una intensidad alta porque están encantados de controlar el balón, así que puede haber fases en las que tengamos que sufrir, pero esperamos que también haya fases en las que dominemos”.

Inglaterra comenzará este ‌sábado su camino en la Liga de las Naciones ​contra la campeona del mundo, España, en Wembley, antes de viajar a Praga para enfrentarse a la República Checa el 29 de septiembre próximo. Luego se medirá a Croacia en Rijeka, el 3 de octubre, antes de recibir a los checos en Wembley ‌tres noches después.

Con datos de AP, AFP y Reuters