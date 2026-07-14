Tuchel, sobre la rivalidad de la selección argentina con Inglaterra: “No nos ayuda”

En la previa al duelo crucial que afrontará la selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, Thomas Tuchel, el técnico alemán del combinado europeo, aseguró que el partido será “emotivo” por el juego que despliegan ambos equipos y afirmó que adentrarse en la “historia” no ayudará a sus dirigidos a pasar de ronda.

“Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”, manifestó el entrenador de los ingleses, en alusión a la rivalidad histórica entre ambos seleccionados.

Tuchel da instrucciones durante el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final Etsuo Hara - Getty Images North America

A su vez, y en línea con lo que declaró Lionel Scaloni en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Suiza, indicó que se jugará un partido de fútbol y que tendrá una cuota importante de emotividad por el estilo de juego de los dos combinados.

“Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo”, señaló.

"Es solo un partido de fútbol": Scaloni quiso bajar la espuma en la previa al partido vs. Inglaterra

Por otro lado, expresó que la albiceleste cuenta con una fortaleza mental para levantar los encuentros, como se observó en la épica victoria ante Egipto por 3 a 2 en los octavos.

“Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”, indicó.

En ese sentido, resaltó que Scaloni permanece en el banco argentino desde antes del Mundial de Qatar en 2022 y que el plantel actual de la albiceleste dispone de la experiencia “de haber ganado muchos títulos importantes juntos”.

El resumen de goles y jugadas de Inglaterra vs. Noruega

“Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea”, agregó Tuchel.

El partido por la segunda semifinal de la Copa del Mundo se disputará mañana desde las 16 en Atlanta. El equipo de la selección argentina aún no está confirmado, aunque no sería muy diferente del que venció a Suiza en cuartos. La principal duda está en el lateral derecho, entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.