Túnez vs. Japón será el partido 1000 en la historia de los mundiales: los números de una historia que se inició en 1930

La Copa del Mundo 2026 no solo será recordada por su despliegue en tres países anfitriones y su novedoso formato ampliado de 48 equipos, sino que ahora se consolida en los libros de historia con una marca que quedará para siempre: el encuentro número 1000 en la vida del certamen.

El partido que pasará a la eternidad será el que jueguen Túnez y Japón este domingo, a la 1 de la madrugada de nuestro país, en Monterrey, México. Algunos de los protagonistas hablaron con la FIFA. “Poder participar en el partido número 1000 de la Copa Mundial es algo realmente simbólico”, afirma Ellyes Skhiri, centrocampista y capitán de Túnez. Y añadió: “Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1000 será realmente especial. Te permite apreciar toda la historia del torneo: los mejores partidos y los mejores jugadores que escribieron los capítulos más increíbles”.

Del otro lado, el entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, afirmó: “Creo que el fútbol es el deporte más popular del mundo y uno de los medios más potentes para conectar a las personas. En esta Copa del Mundo, sin ir más lejos, estamos viendo cómo aficionados de diferentes países interactúan independientemente de su nacionalidad. Sin duda, el fútbol une a pueblos, naciones y culturas y, en última instancia, tiene el poder de traer la paz”, completó el entrenador, en un análisis profundo.

También la FIFA presentó al rumano István Kovács como el árbitro que dirigirá este match histórico y a manos del histórico Pierluigi Collina, mostró la camiseta que utilizará con un parche que indica que es el partido número 1000. Los asistentes de Kovács serán sus compatriotas Ferencz Tunyogi y Mihai Marica, junto con los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva.

Pierluigi Collina anunció al árbitro del histórico match

¡Un partido histórico!



El momento en que se anunció al árbitro para el partido número 1.000 de la @fifaworldcup_es 🙌 pic.twitter.com/rrUgTQCrG5 — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 18, 2026

La Selección Argentina fue parte de los números redondos en dos ocasiones. En 1986, liderada por Diego Maradona, se consagró tras vencer en octavos de final por 1 a 0 a Uruguay y derrotar posteriormente a Inglaterra, Bélgica y la República Federal de Alemania (RFA). Ante los vecinos sudamericanos, Pedro Pasculli se erigió como héroe al anotar el tanto decisivo poco antes del descanso, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Ese fue el partido 400 de la historia de los mundiales.

Pasculli supera el esfuerzo de Alvez. Triunfo argentino en Puebla sobre Uruguay: 1-0 en los octavos de México 1986 Archivo

También fue protagonista del partido 500, el 30 de junio de 1994 durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos. Argentina se enfrentó con Bulgaria en el Cotton Bowl de Dallas y el partido terminó con una derrota por 2-0 para la albiceleste. Aquel encuentro marcó el hito que compartió con otro del mismo grupo, que se jugó de manera simultánea: la victoria de Nigeria sobre Grecia por 2-0.

Pasaron 94 años y 22 mundiales desde la primera vez y la FIFA publicó datos históricos. Argentina, por ejemplo, superó a Italia en cantidad de partidos jugados (89 contra 83) y goles anotados (155 contra 128). Hay que tener en cuenta que los italianos llevan tres mundiales seguidos de ausencias, luego de ganar su cuarto título en 2006 y quedar eliminada en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Así y todo, luego de este certamen seguirá en el cuarto lugar de partidos disputados.

Equipos con más partidos disputados en mundiales

La selección ahora dirigida por Lionel Scaloni está tercera en la cantidad de partidos jugados y en goles anotados, donde curiosamente Alemania está muy parejo con Brasil, a pesar de que jugó dos Mundiales menos y la verdeamarelha es pentacampeón. Hay que tener en cuenta también que “Las Águilas” disputaron 8 finales, una más que Brasil.

Equipos con más goles anotados en mundiales

Hay récords que están vivos y otros difíciles de superar. Lionel Messi nos tiene acostumbrados a romper marcas. Este mundial no es la excepción. Se convirtió en el jugador con más partidos disputados al superar a Lothar Matthäus y en el máximo goleador de la competición, al menos por un rato, ya que el francés Kylian Mbappé lo sigue muy de cerca y disputa el mismo torneo.

Máximos goleadores en mundiales

El que queda muy lejos y parece muy difícil de vencer es el de mayor asistencia a los estadios. Sucedió en el histórico partido del “Maracanazo”, entre Brasil y Uruguay, el 16 de julio de 1950. Era otra época. La seguridad era más laxa, no había butacas en la mayoría de las tribunas y el control de aforo era menor. Se registraron de manera oficial 173.850 personas. Quizás hubo mucho más. Hoy es impensada esa cantidad.

El recordado Maracanazo Brasil vs. Uruguay en 1950 Archivo

Hablar de Brasil es imposible sin nombrar a Pelé, que no solo está inmortalizado por ganar tres mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) sino que tiene la marca de la juventud. Sigue siendo el goleador más joven en una Copa del Mundo con 17 años y 239 días.

ARCHIVO - En esta foto del 21 de junio de 1970, Pelé festeja con Brasil la conquista de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de México (AP Foto,File) AP

Otro dato que llama la atención es la cantidad de países distintos cada 100 partidos que juegan la máxima competencia a nivel selecciones. Es cierto que en la infografía no se ve lo que pasa entre el 100 y el 900, pero lo que la FIFA quiere mostrar es que en los últimos años se sumaron muchos países a la experiencia mundialista, lo que para ellos enriquece el torneo.

El Mundial 2026 parece ser el de los récords. Las 48 selecciones llegaron con algo bajo el brazo. Muchas con deseos de ganar. ¿Será el turno de un nuevo campeón? Podría ser otra nueva marca de esta copa que quedará en la eternidad.