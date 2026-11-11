Turquía vs. Bélgica por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Turquía y Bélgica, correspondiente al grupo A1 de la Liga de Naciones, se disputará este jueves 12 de noviembre a las 14.00 h en el estadio ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu, ubicado en la ciudad de Izmir.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al choque con la necesidad de revertir su imagen tras sus últimas presentaciones. Turquía afronta el compromiso tras haber caído 3-1 ante Italia en su presentación anterior. Por su parte, Bélgica llega tras una dura derrota por 4-1 frente a Francia, buscando recuperar terreno en la tabla de posiciones del grupo A1.

Números que anticipan el duelo

El partido en Izmir representa una oportunidad clave para ambos elencos de estabilizar su rendimiento en la presente edición de la Liga de Naciones. Los antecedentes inmediatos de ambos equipos muestran una tendencia defensiva frágil en sus recientes compromisos internacionales, factor que podría ser determinante en el desarrollo del juego de este jueves.

Lo que está en juego

Con la disputa de la jornada 5 del certamen, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos países dentro de su zona. Mientras el local busca hacer pesar la localía en el ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu para escalar en la clasificación, el visitante necesita imperiosamente los tres puntos para mantenerse en la pelea y evitar complicaciones en la tabla del grupo A1.